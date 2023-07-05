Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow "Зеленского отговорили": "Росатом" сделал циничное заявление по ЗАЭС arrow

"Зеленского отговорили": "Росатом" сделал циничное заявление по ЗАЭС

5 июля 2023 12:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Зеленского отговорили": «Росатом» сделал циничное заявление по ЗАЭС
Оккупированная ЗАЭС. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В российском "Росатоме" сделали циничное заявление по ЗАЭС. Там заявили, что ночью на станции не было взрыва потому, что европейские лидеры якобы попросили Владимира Зеленского не делать этого.

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

Циническое заявление "Росатома"

По словам РосСМИ, ночью проходили интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским. 

"Ночью 5 июля, пока ВСУ планировали ударить по Запорожской АЭС, с украинским лидером Владимиром Зеленским связались лидеры Запада, чтобы убедить его не предпринимать непоправимых шагов. Об этом сообщил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа", — утверждают в РосСМИ.

 

null
Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, вечером, 4 июля, Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. Того же дня на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатку.

В то время в России распространяли дезинформацию о том, что Вооруженные силы Украины собираются атаковать Запорожскую АЭС. В "Росатоме" заявили, что Украина якобы применит ракету с боеголовкой, где есть радиоактивные отходы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз