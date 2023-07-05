"Зеленского отговорили": «Росатом» сделал циничное заявление по ЗАЭС

Оккупированная ЗАЭС. Фото: google

В российском "Росатоме" сделали циничное заявление по ЗАЭС. Там заявили, что ночью на станции не было взрыва потому, что европейские лидеры якобы попросили Владимира Зеленского не делать этого.

Об этом сообщают РосСМИ.

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По словам РосСМИ, ночью проходили интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским.

"Ночью 5 июля, пока ВСУ планировали ударить по Запорожской АЭС, с украинским лидером Владимиром Зеленским связались лидеры Запада, чтобы убедить его не предпринимать непоправимых шагов. Об этом сообщил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа", — утверждают в РосСМИ.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, вечером, 4 июля, Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. Того же дня на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатку.

В то время в России распространяли дезинформацию о том, что Вооруженные силы Украины собираются атаковать Запорожскую АЭС. В "Росатоме" заявили, что Украина якобы применит ракету с боеголовкой, где есть радиоактивные отходы.