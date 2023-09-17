Появилась информация о причинах смерти эксочельника Херсонской ОГА Лагуты

Бывший глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута. Фото: google.com

Бывший глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута, о смерти которого стало известно сегодня, покончил жизнь самоубийством. Он принял смертельную дозу таблеток.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета от Евросолидарности Сергей Хлань.

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По словам депутата, Геннадий Лагута намеренно принял смертельную дозу таблеток, чтобы покончить жизнь самоубийством.

Сообщение о смерти Лагуты. Фото: скриншот

"Обвиняли в сдаче Херсона"

Как говорит Хлань, Лагуту обвиняли в сдаче Херсона российским оккупантам. Однако, по его мнению, у этих обвинений нет оснований.

"Его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова о подготовке к обороне, такие задачи не относились к моменту полномасштабного вторжения и руководства войсками", — говорится в сообщении.

К тому же, по словам депутата, Геннадий Лагута много помогал населению и государству во время полномасштабного вторжения.

"А вы знаете, что Лагута единственный кто не сбежал из Херсона? Что он обеспечил вывоз документов и эвакуацию людей, блокирование электронных ключей? А знали, что именно он в Кропивницком обустроил Херсонскую областную администрацию? А потом туда подтянулись все остальные", — пишет Хлань.

Сообщение депутата Сергея Хланя. Фото: скриншот

Напомним, 17 сентября стало известно, что из жизни ушел бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута. Ему было 49 лет.