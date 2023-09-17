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З'явилась інформація про причини смерті ексочільника Херсонської ОДА Лагути

17 вересня 2023 15:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
З'явилась інформація про причини смерті ексочільника Херсонської ОДА Лагути
Колишній очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Фото: google.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута, про смерть якого стало відомо сьогодні, покінчив життя самогубством. Він прийняв смертельну дозу пігулок. 

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради від Євросолідарності Сергій Хлань.

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За словами депутата, Геннадій Лагута навмисно прийняв смертельну дозу пігулок, щоб покінчити життя самогубством. 

Смерть Геннадія Лагути
Повідомлення про смерть Лагути. Фото: скриншот

"Звинувачували у здачі Херсону"

Як каже Хлань, Лагуту звинувачували у "здачі" Херсону російським окупантам. Проте, на його думку, ці звинувачення не мають підстав. 

"Його звинувачували в здачі Херсонщини, хоча в його обов'язках немає жодного слова про підготовки до оборони, такі завдання не ставились до моменту повномасштабного вторгнення та керівництво військами", — йдеться у повідомленні. 

До того ж, за словами депутата, Геннадій Лагута багато допомагав населенню та державі під час повномасштабного вторгнення. 

"А ви знаєте, що Лагута єдиний хто не втік з Херсону? Що він забезпечив вивіз документів та евакуацію людей, блокування електронних ключів? А знали, що саме він в Кропивницькому облаштував Херсонську обласну адміністрацію? А вже потім туди підтягнулися всі інші", — пише Хлань. 

Смерть Геннадія Лагути
Повідомлення депутата Сергія Хланя. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 вересня стало відомо, що із життя пішов колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута. Йому було 49 років. 

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