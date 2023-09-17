З'явилась інформація про причини смерті ексочільника Херсонської ОДА Лагути

Колишній очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Фото: google.com

Колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута, про смерть якого стало відомо сьогодні, покінчив життя самогубством. Він прийняв смертельну дозу пігулок.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради від Євросолідарності Сергій Хлань.

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За словами депутата, Геннадій Лагута навмисно прийняв смертельну дозу пігулок, щоб покінчити життя самогубством.

Повідомлення про смерть Лагути. Фото: скриншот

"Звинувачували у здачі Херсону"

Як каже Хлань, Лагуту звинувачували у "здачі" Херсону російським окупантам. Проте, на його думку, ці звинувачення не мають підстав.

"Його звинувачували в здачі Херсонщини, хоча в його обов'язках немає жодного слова про підготовки до оборони, такі завдання не ставились до моменту повномасштабного вторгнення та керівництво військами", — йдеться у повідомленні.

До того ж, за словами депутата, Геннадій Лагута багато допомагав населенню та державі під час повномасштабного вторгнення.

"А ви знаєте, що Лагута єдиний хто не втік з Херсону? Що він забезпечив вивіз документів та евакуацію людей, блокування електронних ключів? А знали, що саме він в Кропивницькому облаштував Херсонську обласну адміністрацію? А вже потім туди підтягнулися всі інші", — пише Хлань.

Повідомлення депутата Сергія Хланя. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 вересня стало відомо, що із життя пішов колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута. Йому було 49 років.