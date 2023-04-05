Прогноз погоды на 6 апреля - подробный прогноз погоды на завтра.

В Украине ожидается ухудшение погоды

Синоптики прогнозируют на 6 апреля мокрый снег, дождь и гололедицу. В Украине в течение дня во всех областях будет прохладно. Больше всего осадков ожидается на западных областях.

Об этом информирует Гидрометцентр.

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Прогноз погоды на 6 апреля

В западных областях умеренный мокрый снег и дождь, в Прикарпатье, ночью и в Хмельницкой области значительные осадки. На дорогах кое-где гололедица.

Ветер преимущественно северный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. В Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

На остальной территории небольшой, ночью в большинстве северных, центральных и Одесской областях умеренный дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в восточных областях до 16°.

Прогноз погоды по Киевской области

На протяжении дня в Киевской области будет облачно. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

по области ночью 4-9° тепла, днем 8-13°

в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 9-11°

Снеголавинная опасность в Украине

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами, ожидается 5-6 апреля — на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Гидрометцентр предупреждает о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) содержится 5-6 апреля — на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Метеорологические явления в Украине

Опасные метеорологические явления в Украине 6 апреля ожидаются:

в течение суток в Черновицкой области

ночью в Хмельницкой и Тернопольской областях

днем во Львовской и Ивано-Франковской областях

Отмечают, что уровень опасности — желтый.

Напомним, что в Украину надвигается циклон Norbert, который обусловит холодную погоду. Еще больше недели тепла ждать не стоит.