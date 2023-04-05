Прогноз погоды на 6 апреля - подробный прогноз погоды на завтра.

Зима снова возвращается: где в Украине стоит ожидать дождь, снег и гололедицу
Синоптики прогнозируют на 6 апреля мокрый снег, дождь и гололедицу. В Украине в течение дня во всех областях будет прохладно. Больше всего осадков ожидается на западных областях.
Об этом информирует Гидрометцентр.
Прогноз погоды на 6 апреля
В западных областях умеренный мокрый снег и дождь, в Прикарпатье, ночью и в Хмельницкой области значительные осадки. На дорогах кое-где гололедица.
Ветер преимущественно северный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. В Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.
На остальной территории небольшой, ночью в большинстве северных, центральных и Одесской областях умеренный дождь.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в восточных областях до 16°.
Прогноз погоды по Киевской области
На протяжении дня в Киевской области будет облачно. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.
Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- по области ночью 4-9° тепла, днем 8-13°
- в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 9-11°
Снеголавинная опасность в Украине
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами, ожидается 5-6 апреля — на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
Гидрометцентр предупреждает о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) содержится 5-6 апреля — на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Метеорологические явления в Украине
Опасные метеорологические явления в Украине 6 апреля ожидаются:
- в течение суток в Черновицкой области
- ночью в Хмельницкой и Тернопольской областях
- днем во Львовской и Ивано-Франковской областях
Отмечают, что уровень опасности — желтый.
Напомним, что в Украину надвигается циклон Norbert, который обусловит холодную погоду. Еще больше недели тепла ждать не стоит.