Прогноз погоди на 6 квітня - детальний прогноз погоди на завтра

Зима знову повертається: де в Україні варто очікувати дощ, сніг та ожеледицю
Синоптики прогнозують на 6 квітня мокрий сніг, дощ та ожеледицю. В Україні впродовж дня у всіх областях країни буде прохолодно. Найбільше опадів очікується на західних областях.
Про це інформує Гідрометцентр.
Прогноз погоди на 6 квітня
У західних областях помірний мокрий сніг та дощ, на Прикарпатті, вночі і на Хмельниччині значні опади. На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно північний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. В Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.
На решті території невеликий, вночі у більшості північних, центральних та Одеській областях помірний дощ.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у східних областях до 16°.
Прогноз погоди по Київщині
В Київській області впродовж дня буде хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий дощ.
Вітер південно-східний 7-12 м/с.
Температура повітря становитиме:
- по області вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°
- у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°
Сніголавинна небезпека
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку зі снігопадами, очікується 5-6 квітня — на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.
Гідрометцентр попереджає про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується 5-6 квітня — на високогiр'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
Метеорологічні явища в Україні
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 6 квітня очікуються:
- протягом доби в Чернівецькій області
- вночі у Хмельницькій і Тернопільській областях
- вдень у Львівській та Івано-Франківській областях
Зазначають, що рівень небезпечності — жовтий.
Нагадаємо, що в Україну насувається циклон Norbert, який зумовить холодну погоду. Ще понад тиждень тепла чекати не варто.