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Зима знову повертається: де в Україні варто очікувати дощ, сніг та ожеледицю

5 квітня 2023 22:15
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на 6 квітня - детальний прогноз погоди на завтра
В Україні очікується погіршення погоди
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики прогнозують на 6 квітня мокрий сніг, дощ та ожеледицю. В Україні впродовж дня у всіх областях країни буде прохолодно. Найбільше опадів очікується на західних областях.

Про це інформує Гідрометцентр.

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Прогноз погоди на 6 квітня

У західних областях помірний мокрий сніг та дощ, на Прикарпатті, вночі і на Хмельниччині значні опади. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. В Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

На решті території невеликий, вночі у більшості північних, центральних та Одеській областях помірний дощ.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у східних областях до 16°.

погода 6 квітня

Прогноз погоди по Київщині

В Київській області впродовж дня буде хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий дощ.

Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • по області вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°
  • у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°

Сніголавинна небезпека

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку зі снігопадами, очікується 5-6 квітня — на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Гідрометцентр попереджає про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується 5-6 квітня — на високогiр'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Сніголавинна ситуація

Метеорологічні явища в Україні

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 6 квітня очікуються:

  • протягом доби в Чернівецькій області
  • вночі у Хмельницькій і Тернопільській областях
  • вдень у Львівській та Івано-Франківській областях 

Зазначають, що рівень небезпечності — жовтий.

Метеорологічні явища

Нагадаємо, що в Україну насувається циклон Norbert, який зумовить холодну погоду. Ще понад тиждень тепла чекати не варто.

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