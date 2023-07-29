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"Сломать жизнь и растоптать": директор музея Голодомора про извинения мужчины

29 июля 2023 18:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Сломать жизнь и растоптать": директор музея Голодомора про извинения мужчины
Директор музея Голодомора Леся Гасиджак. Фото: Леся Гасиджак
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 29 июля, мужчина, который ранее допустил оскорбление в адрес директора музея Голодомора, попытался попросить прощения за свои действия. Он попросил передать Лесе Гасиджак букет цветов в знак извинений.

Об этом сообщила Леся Гасиджак.

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Оскорбитель принес букет и после прохождения экскурсии поинтересовался присутствием Леси Гасиджак. Узнав, что она отсутствует, он попросил передать ей цветы, представившись как Клим Братковский.

Впрочем, персонал музея не стал принимать от него цветы, поскольку их обязанности не включают в себя роль курьера или ассистента руководителя.

"Сломать жизнь и растоптать человека — это публично. А потом тихонько, с аудитом и отвратительным выводом, в выходной — под видом "извиняться", — акцентировала директор музея.

Напомним, что юрист Клим Братковский на своей странице в Facebook написал, что Леся Гасиджак не может возглавлять музей Голодомора-геноцида из-за якобы неподходящей внешности, а руководителем должен быть "военный, прошедший российский плен и знающий реально, что такое голод".

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