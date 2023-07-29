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"Зламати життя і розтоптати": директор музею Голодомору про вибачення чоловіка

29 липня 2023 18:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Зламати життя і розтоптати": директор музею Голодомору про вибачення чоловіка
Директор музею Голодомору Леся Гасиджак. Фото: Леся Гасиджак
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 29 липня, чоловік, який раніше допустив образу на адресу директора музею Голодомору, спробував просити вибачення за свої дії. Він попросив передати Лесі Гасиджак букет квітів на знак вибачень.

Про це повідомила Леся Гасиджак .

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Образник приніс букет і після екскурсії поцікавився присутністю Лесі Гасиджак. Дізнавшись, що вона відсутня, він попросив передати їй квіти, представившись як Клим Братковський.

Втім, персонал музею не став приймати від нього квіти, оскільки їхні обов'язки не включають роль кур'єра або асистента керівника.

"Зламати життя і розтоптати людину — це публічно. А потім тихенько, з аудитом і огидним висновком, у вихідний — під виглядом "вибачатися", — наголосила директор музею.

Нагадаємо, що юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Facebook написав, що Леся Гасиджак не може очолювати музей Голодомору-геноциду через нібито невідповідну зовнішність, а керівником має бути "військовий, який пройшов російський полон і знає реально, що таке голод".

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