Уменьшение помощи с Запада, встреча Си и Байдена — прямой эфир Новини.LIVE

Украинский политик, доктор юридических наук Степан Гавриш. Фото: скриншот с видео

Гостем эфира Новини.LIVE стал украинский политик, доктор юридических наук Степан Гавриш. Вместе с ведущей Ланой Шевчук они обсудят, с чем уехал Андрей Ермак в США и чем мы можем заинтересовать республиканцев в помощи Украине.

Смотрите эфир Новини.LIVE в 20:30 по ссылке.

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Гостем студии Вечер.LIVE стал Степан Гавриш. Он вместе с ведущей Ланой Шевчук проанализирует, с чем уехал Андрей Ермак в США и чем мы можем заинтересовать республиканцев в помощи нам.

Также обсудят встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина и возможное сглаживание острых углов между Америкой и Китаем.

Кроме того, в эфире обсудят подозрение депутату Дубинскому и причины, почему это произошло именно сейчас, о возможности вмешательства Запада в выборы в России и о возможном визите Илона Маска в Москву.

Напомним, что народному депутату Украины Александру Дубинскому сообщено о подозрении в государственной измене, которое он совершил в составе преступной организации, финансируемой Российской Федерацией. В преступлении подозреваются также два сотрудника российских спецслужб, бывший народный депутат Украины III-IX созывов и экс-прокурор.