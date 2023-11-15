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Зменшення допомоги з Заходу, зустріч Сі та Байдена — прямий ефір Новини.LIVE

15 листопада 2023 20:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зменшення допомоги з Заходу, зустріч Сі та Байдена — прямий ефір Новини.LIVE
Український політик, доктор юридичних наук Степан Гавриш. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Гостем ефіру Новини.LIVE став Український політик, доктор юридичних наук Степан Гавриш. Разом з ведучою Ланою Шевчук вони обговорять з чим поїхав Андрій Єрмак у США і чим ми можемо зацікавити республіканців у допомозі Україні.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 20:30 за посиланням.

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Про що ефір

Гостем студії Вечір.LIVE став Степан Гавриш. Він разом з ведучою Ланою Шевчук проаналізує те, з чим поїхав Андрій Єрмак у США і чим ми можемо зацікавити республіканців у допомозі нам.

Також обміркують зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна та можливе згладжування гострих кутів між Америкою та Китаєм.

Крім того, в ефірі обговорять підозру депутату Дубінському і причини чому це сталось саме зараз, про можливість втручання Заходу у вибори на Росії та про можливий візит Ілона Маска до Москви.

Нагадаємо, що народному депутату України Олександру Дубінському повідомлено про підозру у державній зраді, яку він вчинив у складі злочинної організації, яку фінансує Російська Федерація. В злочині підозрюються також два співробітники російських спецслужб, колишній народний депутат України III-IX скликань та експрокурор.

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