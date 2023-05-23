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СМИ выяснили, кто из мужчин может выезжать за границу

23 мая 2023 17:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация в Украине - кто из мужчин имеет право выезжать за границу
Пограничник проверяет документы у мужчины на границе. Фото: ГПСУ.
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В условиях военного положения выезд за границу для призывников становится недоступным. Однако существуют определенные группы людей, которые могут покинуть Украину несмотря на это ограничение. 

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Кто имеет право выезда за границу

Так, мужчины с инвалидностью любой группы имеют право пересечь границу. Для этого необходимо предъявить одно из следующих удостоверений, на котором указана группа и причина инвалидности:

  • документ, подтверждающий статус инвалида;
  • пенсионное удостоверение;
  • документ, подтверждающий получение социальной помощи;
  • справку о праве на льготы для инвалидов, которые не имеют права на пенсию или социальное пособие.

Также право на выезд предоставляется тем, кто сопровождает инвалидов — родственников. Например, вы имеете право выезда, если сопровождаете жену или одного из родителей, имеющих статус инвалида. В таком случае вам потребуются документы, подтверждающие родственные связи, а также подтверждение инвалидности того, кого вы сопровождаете. Для супруга необходимо предъявить свидетельство о браке.

Выезд за границу разрешен и мужчинам, на которых находится обязанность по содержанию трех или более детей до 18 лет. Чтобы убедить сотрудников Госпогранслужбы в своем праве на выезд, следует предоставить:

  • свидетельства о рождении детей;
  • свидетельство о браке;
  • в случае развода — решение суда о его расторжении;
  • решения органа опеки или удостоверения отца или матери многодетной семьи.

Имеют право на выезд из страны во время военного положения женщины и мужчины, кто самостоятельно заботится о своих детях до 18 лет.

Ветераны, которые получили ранения в ходе защиты Украины, могут уехать на лечение или реабилитацию за границу. Для этого им требуется получить отдельное направление на лечение в зарубежных клиниках и письменное подтверждение от Министерства здравоохранения. Это подтверждение должно включать гарантию принятия пациента иностранным медицинским учреждением.

Водители, обладающие международной лицензией на перевозку грузов, также могут выехать за пределы Украины во время военного положения. Данные о таких водителях регистрируются в информационной системе "Укртрансбезопасность".

Спортсмены, тренеры и специалисты в области спортивной подготовки могут выехать за границу для участия в официальных соревнованиях и тренировочных лагерях. Для этого они должны получить соответствующее разрешение от Министерства молодежи и спорта Украины о включении в состав национальной команды.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украине действует военное положение. Во время него военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за границу. Однако есть определенные исключения.

Как рассказал адвокат Игорь Дайнеко на сайте B2B Consult, покидать территорию страны может военнообязанный, имеющий жену с инвалидностью I или II группы. Такое право предусмотрено п. 2-1 Постановления КМУ №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

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