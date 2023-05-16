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Смогут свободно пересечь границу: кого из мужчин касается

16 мая 2023 18:45
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Некоторым мужчинам разрешили выезд из Украины — какие документы нужны
Выезд за границу во время военного положения. Фото: ГПСУ
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

С начала полномасштабного вторжения в Украине действует военное положение. Во время него военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за границу. Однако есть определенные исключения.

Как рассказал адвокат Игорь Дайнеко на сайте B2B Consult, покидать территорию страны может военнообязанный, имеющий жену с инвалидностью I или II группы. Такое право предусмотрено п. 2-1 Постановления КМУ №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

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Какие необходимы документы для пересечения границы

Правозащитник отметил, что выехать из Украины такие граждане могут только при наличии определенных документов (или их нотариально удостоверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность.

Чтобы пересечь границу, при себе необходимо иметь:

 

Какие необходимы документы для пересечения границы
Пересечение границы. Фото: Getty Images

Пересечение границы — какой важный нюанс

По словам Дайнеко, уехать из Украины невозможно на основании справки к акту МСЭК.

"Также следует обратить внимание, что для пересечения границы вы можете не обращаться предварительно в ТЦК и СП для получения отсрочки, поскольку для пересечения границы не нужно предоставлять военно-учетный документ или разрешение от военкомата на пересечение", — сказал адвокат.

Также следует учесть, что мужчина должен вернуть из-за границы не позднее лица, которое он сопровождал.

 

Может ли мужчина, сопровождающий жену с инвалидностью, уехать за границу
Выезд за границу. Фото: ГНСУ

Напомним, мы писали, с какой группой инвалидности можно выехать за границу и какие документы необходимо иметь.

Ранее мы сообщали, могут ли исключены из военного учета покинуть Украину.

Также мы рассказывали, кто из военнообязанных может выехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы.

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