Изменение действий РФ на фронте и расслабленность нардепов в ВР — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Эксперт бюро анализа и политики Виктор Бобиренко стал гостем студии Новини.LIVE. Он дал интервью ведущему каналу Виталию Прудиусу, в ходе которого они обсудили общественно-политические вопросы.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эксперт Виктор Бобиренко вместе с ведущим обсудили недавние визиты в Киев министров западных стран и ближайшую встречу в Рамштайне.

Также они размышляли о том, как изменятся действия РФ на фронте после выборов и к чему следует готовиться Украине.

Кроме того, специалист пофантазировал на тему возможного в Украине Майдана-3 и какие решения нужно принять, чтобы этого точно не произошло.

В свою очередь участники разговора отметили продолжение массовой коррупции в Верховной Раде и расслабленность народных депутатов из-за отсутствия журналистского контроля.

Напомним, ранее основатель аналитической платформы "Михайловский клуб" Владислав Оленченко стал новым героем интервью ведущего канала Виталия Прудиуса на Новини.LIVE. Во время интервью эксперт обсудил с ведущим разные актуальные темы, касающиеся Украины.