Правила военного учета — админпротоколы будут составлять по-новому

Правила военного учета в Украине. Фото: Новости.

В начале апреля этого года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому ТЦК получили право вручать повестки военнообязанным независимо от места их пребывания на военном учете. Соответственно протоколы за нарушение правил военного учета могут также составлять повсюду.

Об этом рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в комментарии 24 Канала.

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Юрчак объяснил, что если раньше на нарушителя составлять админпротокол мог только тот ТЦК, где он состоит на военном учете, то с принятием нового постановления это смогут делать все ТЦК независимо от места регистрации.

То есть это будет выглядеть следующим образом:

лицу, состоящему на учете в Киеве, вручают повестку в Ужгороде;

лицо не появляется в ужгородский центр комплектования в указанное на повестке время;

руководитель ужгородского ТЦК и СП налагает на человека административное взыскание за игнорирование повестки и не явку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Юрчак отметил, что согласно украинскому законодательству те нарушения правил военного учета, за которые могут привлечь к административной ответственности, отнесены к полномочиям ТЦК и СП.

Также нормы КУоАП не содержат указания о необходимости соблюдения любых принципов территориальности. Они лишь определяют, что от имени ТЦК и СП рассматривать дела об админправонарушениях и налагать взыскания имеют право руководители ТЦК и СП.

Правила военного учета. Фото: google.com

Новые правила вручения повесток в Украине — что с ними не так

Адвокат Виктория Кравченко рассказала в чем проблема постановления и как новые правила будут работать на практике.

Правовед смоделировал ситуацию, когда военнообязанный мужчина из Харькова уехал во Львов в командировку на один день.

К нему подходят представители ТЦК и предоставляют все необходимые документы, проверяют документы и планируют выписать повестку.

И вот здесь уже начинаются первые проблемы.

"Куда будут выписывать повестку? Если по прописке в Харьков, то за чьей подписью? За подписью руководителя ТЦК Львова. А как может руководитель львовского военкомата в полной мере заполнить графы повестки: в частности, четко указать номер распоряжения ТЦК г. Харьков и дату его принятия и подписание, согласно которому военнообязанному необходимо явиться в ТЦК Харьков", — отметила Кравченко.

Также адвокат напомнила, что в Украине еще не запущен единый реестр военнообязанных, а следовательно, проследить вручение такой повестки достаточно сложно.

"Как будут передаваться корню расписок о вручении или актах отказа от получения повесток? По почте или как?", — добавила она.

Правила вручения повесток и воинского учета. Фото: google.com

Напомним, мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Также мы писали, что мужчины, имеющие бронь от призыва, могут отказаться от повестки, которую выдают на улице. Однако при себе необходимо иметь определенный список документов.