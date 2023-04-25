Правила військового обліку — адмінпротоколи складатимуть по-новому

Правила військового обліку в Україні. Фото: Новини.LIVE

На початку квітня цього року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, за якою ТЦК отримали право вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку. Відповідно протоколи за порушення правил військового обліку можуть також складати всюди.

Про це розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак в коментарі 24 Каналу.

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Юрчак пояснив, якщо раніше на порушника складати адмінпротокол міг лише той ТЦК, де він перебуває на військовому обліку, то з прийняттям нової постанови це зможуть робити всі ТЦК незалежно від місця реєстрації.

Тобто це виглядатиме наступним чином:

особі, яка перебуває на обліку в Києві, вручають повістку в Ужгороді;

особа не з'являється до ужгородського центру комплектування у зазначений на повістці час;

керівник ужгородського ТЦК та СП накладає на особу адміністративне стягнення за ігнорування повістки та не явку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Юрчак зазначив, що відповідно до українського законодавства, ті порушення правил військового обліку, за які можуть притягнути до адміністративної відповідальності, віднесені до повноважень ТЦК та СП.

Також норми КУпАП не містять вказівки щодо необхідності дотримання будь-яких принципів територіальності. Вони лише визначають, що від імені ТЦК та СП розглядати справи про адмінправопорушення і накладати стягнення мають право керівники ТЦК та СП.

Правила військового обліку. Фото: google.com

Нові правила вручення повісток в Україні — що з ними не так

Адвокатка Вікторія Кравченко розповіла у чому проблема постанови та як нові правила працюватимуть на практиці.

Правознавиця змоделювала ситуацію, коли військовозобов'язаний чоловік з Харкова поїхав до Львова у відрядження на один день.

До нього підходять представники ТЦК й надають всі необхідні документи, перевіряють його документи та планують виписати повістку.

І ось тут вже починаються перші проблеми.

"Куди будуть виписувати повістку? Якщо за пропискою у Харків, то за чиїм підписом? За підписом керівника ТЦК Львова. А як може керівник львівського військкомату повною мірою заповнити графи повістки: зокрема, чітко вказати номер розпорядження ТЦК м. Харків й дату його ухвалення та підписання, відповідно до якого військовозобов'язаному необхідно з'явитися до ТЦК Харкова", — зазначила Кравченко.

Також адвокатка нагадала, що в Україні ще не запущено єдиного реєстру військовозобов'язаних, а отже простежити вручення такої повістки досить складно.

"Як будуть передаватися корінці розписок про вручення чи акти відмови від отримання повісток? Поштою чи як?" — додала вона.

Правила вручення повісток та військового обліку. Фото: google.com

Нагадаємо, ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Також ми писали, чоловіки, які мають бронь від призову, можуть відмовитися від повістки, що видають на вулиці. Проте при собі необхідно мати певний перелік документів.