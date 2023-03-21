Прогноз погоды в Украине на 22 марта от народного синоптика

В Украине обещают теплую погоду

В среду, 22 марта, ожидается по-настоящему весенняя погода. В течение дня температура воздуха будет составлять около 10-16 градусов тепла.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды от народного синоптика Наталки Диденко

В Украине ожидается теплая погода, потепление будет постепенно распространяться по территории страны, а погода будет спокойной и комфортной.

В среду, 22 марта, осадки ожидаются небольшими дождями в следующих регионах:

Одесская область;

западные регионы;

восточные регионы;

Киев.

Диденко уточнила, что на юге будет тепло. Ветер будет не порывистый, ласковый. Направление — северо-западное и северное.

В Киеве ожидается теплая погода — будет до 12 градусов тепла.

Погода от Meteoprog

По данным погодного портала, пасмурная погода ожидается в:

Киеве;

Черкассах;

Кропивницком;

Николаеве;

Днепре;

Луганске;

Херсоне;

Одессе;

Симферополе.

В среднем температура воздуха будет составлять +9...+14 градусов тепла.

Прогноз погоды в Gismeteo.

По данным Gismeteo, погода ожидается теплой, но временами пройдут дожди. В частности, осадки ожидаются в:

Киеве;

Одессе;

Полтаве;

Днепропетровской области;

Николаевской области;

Симферополе.

Напомним, в Укргидрометцентре была разработана климатическая характеристика марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.