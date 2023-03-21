Прогноз погоды в Украине на 22 марта от народного синоптика

Снимаем зимние куртки: в каких регионах завтра будет теплее всего
В среду, 22 марта, ожидается по-настоящему весенняя погода. В течение дня температура воздуха будет составлять около 10-16 градусов тепла.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
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Прогноз погоды от народного синоптика Наталки Диденко
В Украине ожидается теплая погода, потепление будет постепенно распространяться по территории страны, а погода будет спокойной и комфортной.
В среду, 22 марта, осадки ожидаются небольшими дождями в следующих регионах:
- Одесская область;
- западные регионы;
- восточные регионы;
- Киев.
Диденко уточнила, что на юге будет тепло. Ветер будет не порывистый, ласковый. Направление — северо-западное и северное.
В Киеве ожидается теплая погода — будет до 12 градусов тепла.
Погода от Meteoprog
По данным погодного портала, пасмурная погода ожидается в:
- Киеве;
- Черкассах;
- Кропивницком;
- Николаеве;
- Днепре;
- Луганске;
- Херсоне;
- Одессе;
- Симферополе.
В среднем температура воздуха будет составлять +9...+14 градусов тепла.
Прогноз погоды в Gismeteo.
По данным Gismeteo, погода ожидается теплой, но временами пройдут дожди. В частности, осадки ожидаются в:
- Киеве;
- Одессе;
- Полтаве;
- Днепропетровской области;
- Николаевской области;
- Симферополе.
Напомним, в Укргидрометцентре была разработана климатическая характеристика марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.