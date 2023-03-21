Прогноз погоди в Україні на 22 березня від народного синоптика

В Україні обіцяють теплу погоду

У середу, 22 березня, очікується по-справжньому весняна погода. Протягом дня температура повітря становитиме близько 10-16 градусів тепла.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

Прогноз погоди від народної синоптикині Наталки Діденко

В Україні очікується тепла погода, потепління поступово поширюватиметься територією країни, а погода буде спокійною та комфортною.

У середу, 22 березня, опади очікуються невеликі дощі у таких регіонах:

Одеська область;

Західні регіони;

Східні регіони;

Київ.

Діденко уточнила, що на півдні буде тепло. Вітер буде непоривчастий, лагідний. Напрямок — північно-західний і північний.

У Києві очікується тепла погода — буде до 12 градусів тепла.

Погода від Meteoprog

За даними погодного порталу, похмура погода очікується у:

Києві;

Черкасах;

Кропивницькому;

Миколаєві;

Дніпрі;

Луганську;

Херсоні;

Одесі;

Вінниці.

У середньому температура повітря становитиме +9...+14 градусів тепла.

Прогноз погоди у Gismeteo

За даними Gismeteo, погода очікується теплою, але часом пройдуть дощі. Зокрема, опади очікуються у:

Києві;

Одесі;

Полтаві;

Дніпропетровській області;

Миколаївській області;

Вінниці.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі було розроблено кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні України.