Прогноз погоди в Україні на 22 березня від народного синоптика

Знімаємо зимові куртки: у яких регіонах завтра буде найтепліше
У середу, 22 березня, очікується по-справжньому весняна погода. Протягом дня температура повітря становитиме близько 10-16 градусів тепла.
Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.
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Прогноз погоди від народної синоптикині Наталки Діденко
В Україні очікується тепла погода, потепління поступово поширюватиметься територією країни, а погода буде спокійною та комфортною.
У середу, 22 березня, опади очікуються невеликі дощі у таких регіонах:
- Одеська область;
- Західні регіони;
- Східні регіони;
- Київ.
Діденко уточнила, що на півдні буде тепло. Вітер буде непоривчастий, лагідний. Напрямок — північно-західний і північний.
У Києві очікується тепла погода — буде до 12 градусів тепла.
Погода від Meteoprog
За даними погодного порталу, похмура погода очікується у:
- Києві;
- Черкасах;
- Кропивницькому;
- Миколаєві;
- Дніпрі;
- Луганську;
- Херсоні;
- Одесі;
- Вінниці.
У середньому температура повітря становитиме +9...+14 градусів тепла.
Прогноз погоди у Gismeteo
За даними Gismeteo, погода очікується теплою, але часом пройдуть дощі. Зокрема, опади очікуються у:
- Києві;
- Одесі;
- Полтаві;
- Дніпропетровській області;
- Миколаївській області;
- Вінниці.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі було розроблено кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні України.