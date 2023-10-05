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Уничтоженный "Триумф", расследование дела Князева и ДТП в Венеции: главные новости 4 октября

5 октября 2023 08:30
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Илья Рябинин
редактор
Главные новости 4 октября — события и итоги
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b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Вчера благодаря СБУ в Белгородской области России прекратил свое существование российский ЗРК С-400 "Триумф". В то же время НАБУ и САП закончили расследование дела экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, которому грозит заключение. Также в Венеции произошло ужасное ДТП, в котором погибли украинцы, и что сказал о программах восстановления Украины президент Зеленский ?

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 4 октября, которые вы могли пропустить.

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"Падший "Триумф"

В Белгородской области России вчера спецназу СБУ удалось поразить российский стратегический зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" неподалеку от Белгорода. Его стоимость — 1,2 миллиарда долларов США. "Смерть" "Триумфа" наступила после 20-ти ударов по району его стоянки и РЛС. В результате в близлежащих населенных пунктах пропал свет: вероятно, что электрическое питание комплекса проходило от местных электроподстанций.

СБУ поразила вражеский комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Белгородской области, — источники
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Фото: Минобороны РФ

Расследование Князева

Также вчера национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о вероятной взятке экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Материалы следствия открыты для ознакомления, после чего дело передадут в суд. Теперь материалы откроют стороне защиты для ознакомления. В то же время материалы по адвокату-сообщнику Князеву, которому объявили подозрение вместе с экс-председателем Верховного Суда, выделили в отдельное производство.

НАБУ и САП завершили расследование дела экспредседателя Верховного Суда Князева
Эксглава Верховного Суда Всеволод Князев. Фото: Общественное

Автокатастрофа в Венеции

Также вчера на территории Венеции произошло ДТП, в результате которого погиб не менее 21 человек, еще 18 получили ранения. По предварительным данным, среди погибших есть пятеро украинцев. Это подтвердил и мэр Венеции Луиджи Бругнаро: по его словам, на месте автокатастрофы обнаружили украинские паспорта. Были опознаны пять жертв аварии, также среди погибших один гражданин Германии и итальянец, который был водителем автобуса.

Ужасное ДТП с автобусом в Венеции: среди погибших есть украинцы
ДТП с автобусом в Венеции. Фото: Reuters

Программы обновления Украины от президента

А президент Украины Владимир Зеленский вчера рассказал о программах по восстановлению Украины. Глава государства подчеркнул, что вся работа в регионах, касающаяся физической защиты критических объектов и срочного восстановления, должна быть проведена за максимальное время до зимы. Также он поручил подготовить подробный отчет по этим вопросам.

Зеленский рассказал о программах по восстановлению Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видеообращения

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