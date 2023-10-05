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Знищений "Тріумф", розслідування справи Князєва та ДТП у Венеції: головні новини 4 жовтня

5 жовтня 2023 08:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Головні новини 4 жовтня — події та підсумки
Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Вчора завдяки СБУ в Бєлгородській області Росії припинив своє існування російський ЗРК С-400 "Тріумф". Натомість НАБУ та САП закінчили розслідування справи ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, якому загрожує ув'язнення. Також у Венеції сталася жахлива автотроща, в якій загинули українці, і що сказав про програми відновлення України президент Зеленський?

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 4 жовтня, які ви могли пропустити.

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"Полеглий "Тріумф"

У Бєлгородській області Росії вчора спецпризначенцям СБУ вдалося вразити російський стратегічний зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф" неподалік від Бєлгорода. Його вартість — 1,2 мільярда доларів США. "Смерть" знайшла "Тріумф" після 20 ударів по району його стоянки та РЛС. У результаті у прилеглих населених пунктах зникло світло: ймовірно, що електричне живлення комплексу проходило від місцевих електропідстанцій.

СБУ уразила ворожий комплекс ППО С-400 "Тріумф" у Бєлгородській області, — джерела
Комплекс ППО С-400 "Тріумф". Фото: Мiноборони РФ

Звершення розслідування Князєва

Також вчора національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі щодо ймовірного хабаря ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Матеріали слідства відкрито захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду. Тепер матеріали відкриють стороні захисту для ознайомлення. Натомість матеріали щодо адвоката-спільника Князєва, якому оголосили підозру разом з ексголовою Верховного Суду, виділили в окреме провадження.

НАБУ і САП завершили розслідування справи ексголови Верховного Суду Князєва
Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: Суспільне

Автотроща у Венеції

Натомість біля Венеції вчора сталася ДТП, внаслідок якої загинула щонайменше 21 людина, ще 18 отримали поранення. За попередніми даними, серед загиблих є  п'ятеро українців. Це підтвердив і мер Венеції Луїджі Бругнаро: за його словами, на місці автокатастрофи знайшли українські паспорти. Було упізнано п'ять жертв аварії, також серед загиблих один громадянин Німеччини та італієць, який був водієм автобуса.

Жахлива ДТП з автобусом у Венеції: серед загиблих є українці
ДТП з автобусом у Венеції. Фото: Reuters

Програми відновлення України від президента

А президент України Володимир Зеленський вчора розповів про програми щодо відновлення України. Голова держави наголосив, що вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими. Також він доручив підготувати йому детальний звіт по цих питаннях.

Зеленський розповів про програми щодо відновлення України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відеозвернення

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