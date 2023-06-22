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Зона близ Каховской ГЭС очень нуждается в воде, — Клименко

22 июня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зона близ Каховской ГЭС очень нуждается в воде, — Клименко
Люди стоят в очереди за питьевой водой. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Территория, которая пострадала в результате военной агрессии РФ на Херсонщине, очень нуждается в воде. Местным жителям не хватает воды как питьевой, так и технической. Одной из неотложных потребностей в зоне ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС остается вода.

Об этом на своей странице в Telegram написал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Потребность в воде

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что сейчас в пострадавшие районы подвозится вода. Также в регионе работает для очистки питьевой воды 10 станций фильтрации.

"У нас есть запасы как минимум на месяц, чтобы обеспечить всех людей питьевой водой. Вода отступила от берегов на 1300-1600 метров. Днепр практически возвращается в свое русло, в котором оно было 70 лет назад", — написал Клименко.

Сообщение Игоря Клименко. Фото: Скриншот

Заметим, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Напомним, в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС погибли уже 18 человек. Вместе с этим, еще 31 человек считают пропавшим без вести. По данным МВД, из подтопленных населенных пунктов эвакуировали 3773 человека и 284 животных.

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