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Зона поблизу Каховської ГЕС дуже потребує води, — Клименко

22 червня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зона поблизу Каховської ГЕС дуже потребує води, — Клименко
Люди стоять у черзі за питною водою. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Територія, яка постраждала внаслідок війської агресії РФ на Херсонщині, дуже потребує води. Тамтешнім мешканцям не вистачає води як питної, так і технічної.  Однією з нагальних потреб у зоні ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС залишається вода.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. 

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Потреба у воді

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що зараз у постраждалі райони підвозиться вода. Також у регіоні працює для очищення питної води 10 станцій фільтрації.

"Ми маємо запаси як мінімум на місяць, щоб забезпечити всіх людей питною водою. Вода відступила від берегів на 1300-1600 метрів. Дніпро практично повертається в своє русло, в якому воно було 70 років тому", — написав Клименко.

Повідомлення Ігоря Клименка. Фото: Скріншот

Зауважимо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Нагадаємо, внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС загинуло вже 18 осіб. Разом із цим, ще 31 особу вважають зниклою безвісти. За даними МВС, з підтоплених населених пунктів евакуювали 3 773 людини та 284 тварини.

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