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Возросло число погибших из-за подрыва Каховской ГЭС

12 июня 2023 14:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Возросло число погибших из-за подрыва Каховской ГЭС
Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Уже неделю спасательные службы работают над ликвидацией последствий из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. На сегодня, 12 июня, возросло число погибших.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.

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Информация о погибших

Всего известно о 10 погибших в результате катастрофы: 8 — в Херсонской области, еще 2 — в Николаевской области.

Общая информация

По имеющейся информации, в Херсонской области остаются подтопленными 46 населенных пунктов. Из них 32 — на подконтрольной Украине территории, 14 — на временно оккупированной.

"Эвакуированы 2743 человека, из которых 205 детей и 76 маломобильных человек. Погибли 8 человек. 42 человека считаются без вести пропавшими, из них — 7 детей", — говорится в сообщении.

В то же время в Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт.

"Эвакуированы 982 человека, среди которых 167 детей. 2 человека погибли", — пишут в МВД.

Также там добавляют, что в Днепропетровской области отсутствует водоснабжение в 32 населенных пунктах. Это почти 165 тысяч человек.

"Фиксируем стабильное снижение уровня воды в подтопленных населенных пунктах. Поэтому мы усиливаем меры по предупреждению травмирования людей и случаев краж", — утверждают в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в результате обстрела лодки, которой эвакуировались люди с левого берега Херсонщины, пострадали тринадцать человек. Трое мирных жителей погибли, еще десять получили ранения, среди них двое правоохранителей.

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