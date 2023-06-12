Возросло число погибших из-за подрыва Каховской ГЭС
Уже неделю спасательные службы работают над ликвидацией последствий из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. На сегодня, 12 июня, возросло число погибших.
Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.
Информация о погибших
Всего известно о 10 погибших в результате катастрофы: 8 — в Херсонской области, еще 2 — в Николаевской области.
Общая информация
По имеющейся информации, в Херсонской области остаются подтопленными 46 населенных пунктов. Из них 32 — на подконтрольной Украине территории, 14 — на временно оккупированной.
"Эвакуированы 2743 человека, из которых 205 детей и 76 маломобильных человек. Погибли 8 человек. 42 человека считаются без вести пропавшими, из них — 7 детей", — говорится в сообщении.
В то же время в Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт.
"Эвакуированы 982 человека, среди которых 167 детей. 2 человека погибли", — пишут в МВД.
Также там добавляют, что в Днепропетровской области отсутствует водоснабжение в 32 населенных пунктах. Это почти 165 тысяч человек.
"Фиксируем стабильное снижение уровня воды в подтопленных населенных пунктах. Поэтому мы усиливаем меры по предупреждению травмирования людей и случаев краж", — утверждают в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что в результате обстрела лодки, которой эвакуировались люди с левого берега Херсонщины, пострадали тринадцать человек. Трое мирных жителей погибли, еще десять получили ранения, среди них двое правоохранителей.