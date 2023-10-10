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Увольнение Танцюры, дело "Роттердам+" и интересы РФ в войне Израиля: новости 9 октября

10 октября 2023 08:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Увольнение Танцюры, дело "Роттердам+" и интересы РФ в войне Израиля: новости 9 октября
Коллаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего Сил терробороны, а ВАКС закрыл дело "Роттердам+". Также, по информации ГУР, государство-террорист Россия заинтересовано в разжигании войны на Ближнем Востоке.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 9 октября, которые вы могли пропустить.

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Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего Сил терробороны: кто его заменит

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Сил территориальной обороны. Эту должность занимал Игорь Танцюра.

Зеленский уволил Танцор
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

ВАКС закрыл дело "Роттердам+"

В понедельник, 9 октября, судейская коллегия ВАКС приняла решение о прекращении расследования дела "Роттердам+". Такое решение было принято в связи с истечением установленного законом срока предварительного расследования.

Дело "Роттердам+"
Уголь в грузовых вагонах. Фото: tvpworld.com

Разведка подтвердила интересы РФ в разгаре войны на Ближнем Востоке: обращение Зеленского

В понедельник, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с ГУР, внешней разведкой, а также дипломатами по ситуации в Израиле. По имеющейся информации, государство-террорист Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке.

Зеленский о войне в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Война ХАМАСа с Израилем: к чему стремится Кремль

Война на территории Израиля нужна прежде России. Таким образом Кремль надеется отвлечь внимание мирового демократического сообщества от Украины и спасти свою неудачную военную кампанию против нашего государства.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Зачем РФ война в Израиле
Израильские силовики возле города Сдерот, пострадавшего в результате атаки ХАМАСа. Фото: Reuters/ Ronen Zvulun

В Украине произошло землетрясение

Вечером 9 октября в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Зафиксировали его в Закарпатье.

Землетрясение в Закарпатье
Последствия землетрясения. Фото иллюстративное: google

Мэра Сум отстранили от должности

В понедельник, 9 октября, мэр города Сумы был отстранен от должности на 2 месяца. Его уличили в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

В чем подозревают мэра Сум
Мэр города Сумы Александр Лысенко. Фото: УНИАН

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