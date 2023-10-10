Звільнення Танцюри, справа "Роттердам+" та інтереси РФ у війні Ізраїлю: новини 9 жовтня
У понеділок, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил тероборони, а ВАКС закрив справу "Роттердам+". Також, за інформацією ГУР, держава-терорист Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході.
Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 9 жовтня, які ви могли пропустити.
Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил тероборони: хто його замінить
Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Сил територіальної оборони. Цю посаду обіймав Ігор Танцюра.
ВАКС закрив справу "Роттердам+"
У понеділок, 9 жовтня, суддівська колегія ВАКС ухвалила рішення про припинення розслідування справи "Роттердам+". Таке рішення було ухвалено через закінчення встановленого законом терміну попереднього розслідування.
Розвідка підтвердила інтереси РФ у розпаленні війни на Близькому Сході: звернення Зеленського
У понеділок, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з ГУР, зовнішньою розвідкою, а також дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі. За наявною інформацією, держава-терорист Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході.
Війна ХАМАСу з Ізраїлем: чого прагне Кремль
Війна на території Ізраїлю потрібна найперше Росії. Таким чином Кремль сподівається відволікти увагу світової демократичної спільноти від України і врятувати свою невдалу військову кампанію проти нашої держави.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.
В Україні стався землетрус
Увечері 9 жовтня в Україні стався землетрус магнітудою 4,5 бала. Зафіксували його на Закарпатті.
Мера Сум відсторонили від посади
У понеділок, 9 жовтня, мера міста Суми відсторонили від посади на 2 місяці. Його викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
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