Звільнення Танцюри, справа "Роттердам+" та інтереси РФ у війні Ізраїлю: новини 9 жовтня

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У понеділок, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил тероборони, а ВАКС закрив справу "Роттердам+". Також, за інформацією ГУР, держава-терорист Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 9 жовтня, які ви могли пропустити.

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Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил тероборони: хто його замінить

Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Сил територіальної оборони. Цю посаду обіймав Ігор Танцюра.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

ВАКС закрив справу "Роттердам+"

У понеділок, 9 жовтня, суддівська колегія ВАКС ухвалила рішення про припинення розслідування справи "Роттердам+". Таке рішення було ухвалено через закінчення встановленого законом терміну попереднього розслідування.

Вугілля у вантажних вагонах. Фото: tvpworld.com

Розвідка підтвердила інтереси РФ у розпаленні війни на Близькому Сході: звернення Зеленського

У понеділок, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з ГУР, зовнішньою розвідкою, а також дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі. За наявною інформацією, держава-терорист Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Війна ХАМАСу з Ізраїлем: чого прагне Кремль

Війна на території Ізраїлю потрібна найперше Росії. Таким чином Кремль сподівається відволікти увагу світової демократичної спільноти від України і врятувати свою невдалу військову кампанію проти нашої держави.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

Ізраїльські силовики біля міста Сдерот, яке постраждало внаслідок атаки ХАМАСу. Фото: Reuters/ Ronen Zvulun

В Україні стався землетрус

Увечері 9 жовтня в Україні стався землетрус магнітудою 4,5 бала. Зафіксували його на Закарпатті.

Наслідки землетрусу. Фото ілюстративне: google

Мера Сум відсторонили від посади

У понеділок, 9 жовтня, мера міста Суми відсторонили від посади на 2 місяці. Його викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Мер міста Суми Олександр Лисенко. Фото: УНІАН

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