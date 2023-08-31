Будут ли праздничные линейки 1 сентября в Украине – объяснение по городам

Праздничная линейка первого сентября в одной из украинских школ. Фото: скриншот с YouTube

Приближается первое сентября, а это значит, что во всех школах и других учебных заведениях Украины начинается новый учебный год. Не секрет, что в этот день все школьники собираются на традиционную праздничную линейку, но в условиях войны кое-что изменится.

Новини.LIVE рассказывает, состоятся ли праздничные линейки в некоторых украинских городах.

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Киев и Киевская область

К сожалению, в условиях военного положения первого сентября в столице и области не будет громких линеек. Вместо традиционной линейки в Киеве и области можно будет погулять по достопримечательностям, посетить различные экскурсии, побывать в путешествии и на квестах.

Линейка первого сентября в украинской школе. Фото: скриншот с YouTube

Харьковщина

"Учебные заведения могут проводить офлайн-обучение при условии наличия в заведении защитных сооружений, отвечающих требованиям безопасности. Сейчас 5 заведений высшего и 12 заведений профессионального образования планируют начать обучение в смешанном формате. Впрочем, в следующем учебном году явно будет преобладать формат дистанционного обучения", — утверждает начальник ОВА Олег Синегубов.

Впрочем, пока неизвестно, будет ли линейка, но, судя по ситуации в области, вряд ли родители и учителя рискнут здоровьем детей.

Львовщина

Во Львовской области учебным заведениям советуют не устраивать линейки на первое сентября. По словам главы ОВА Максима Козицкого, по большому желанию можно сделать ее для первоклассников и учащихся 11-х классов. Он не советует распространять информацию о дате и месте проведения линеек.

Первое сентября в одной из школ Украины. Фото: скриншот с YouTube

Прикарпатье

На Западе не планируют проводить праздник первого звонка, но мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что каждая школа может сама решать, в каком формате будет первое сентября.

"Традиционно что-то будет для первоклассников. Очевидно, будет первый звонок, но большого количества, скопления людей не будет", — заявил Руслан Марцинкив.

Праздничная линейка в школе. Фото: скриншот с YouTube

Днепропетровщина

Как утверждает заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики горсовета Елена Яковенко, все зависит от уровня безопасности.

"В этом году будем смотреть. Безопасность и жизнь детей — превыше всего. Будет все хорошо — будем проводить. Но мы понимаем, что большие линейки не рекомендованы. Можно собраться небольшими группами, с учетом посадочных мест в укрытии. Возможно, это будут выборочные классы, например, первые и одиннадцатые. Или несколько параллелей, чтобы минимизировать риски", — отметила Елена Яковенко.

Напомним, мы писали о том, почему новый учебный год в Украине начинается именно первого сентября.

Ранее мы рассказывали, что изменится в украинских школах с первого сентября.

Также мы сообщали о том, что можно подарить первокласснику на первое сентября.