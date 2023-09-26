Головні новини 25 вересня: події та підсумки | Новини.LIVE

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У понеділок, 25 вересня, Президент України володимир Зеленський повідомив про прибуття американських танків Abrams в Україну. Вночі окупанти нещадно обстріляли Одеську область. Також в цей день відбувся суд у справі Ігоря Коломойського.

Новини.LIVE зібрали для Вас головні новини 25 вересня.

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Зеленський зустрівся з науковцем та політиком Генрі Кіссінджером

Президент України та представники ОП на зустрічі з Генрі Кіссінджером. Фото: t.me/ermaka2022

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з дипломатом, науковцем та політиком Генрі Кіссінджером. На зустрічі були присутні також представники ОП.

"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу", — сказав Кіссінджер під час зустрічі.

Ненсі Пелосі прокоментувала візит Зеленського в США

Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Своїми враженнями від візиту Володимира Зеленського до США ексклюзивно з Новини.LIVE поділилась колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

"Я думаю, це був надзвичайно продуктивний та надихаючий візит. Говорили чітко і фактами про те, які є перспективи і які потреби. Він говорив із вдячністю сьогодні на зустрічах, говорив із вдячністю до американців, з баченням успіху, з планом, як його досягти, і з проханням того, що йому для цього потрібно", — розповіла політикиня.

Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Carlos Osorio

25 вересня, Президент Володимир Зеленський на щоденній нараді підтвердив прибуття танків Abrams в країну.

Одеса оговтується після потужних нічних обстрілів: які наслідки

Обстріляний морський вокзал. Фото: Новини.LIVE

Згоріла будівля готелю, обстріляні приміщення морського вокзалу, зруйноване зерносховище та склади приватного підприємства, пошкоджені житлові будинки — такі наслідки нічної ракетної атаки по Одесі. Російські війська атакували регіон 19 ударними безпілотниками Shahed, 12 крилатими ракетами "Калібр" та двома надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс".

Авіакатастрофа АН-26 на Харківщині: чому за три роки досі не покарано винних

Місце падіння військового літака біля міста Чугуєва. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

У вересні 2020 року в Харківській області під Чугуєвом сталася авіакатастрофа військового літака АН-26 Збройних сил України, який виконував посадку за два кілометри від військового аеропорту Чугуєва.

На борту перебували 27 осіб, включаючи офіцерів та курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба, які виконували навчально-тренувальний політ. Внаслідок катастрофи 26 людей загинули. Лише одному вдалося вижити.

За три роки після жахливої ​​авіакатастрофи справа про цю трагедію все ще не розглядається по суті. В матеріалі Новини.LIVE ми розглянули хронологію подій і те, чому процес відкладається.

Судять як іноземного громадянина: Коломойський прокоментував процес проти нього

Олігарх Ігор Коломойський у залі суду. Фото: Новини.LIVE

Судовий процес над Ігорем Коломойським триває як над іноземним громадянином, розповів сам олігарх. Також він заявив журналістам, що його тримають у нормальних умовах та нарікань на судовий процес у нього немає.

Україна переживе зиму за рахунок власного газу, — очільник Нафтогазу

Очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. Фото: Нафтогаз України

Україна вперше зможе пережити зиму за рахунок газу власного видобутку. Цей опалювальний сезон обійдеться для українців без особливих потрясінь. Про це повідомив очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

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