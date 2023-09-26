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Abrams для Украины, суд по делу Коломойского и обстрел Одессы: главные новости 25 сентября

26 сентября 2023 08:30
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Главные новости 25 сентября: события и итоги | Новини.LIVE
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7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В понедельник, 25 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии американских танков Abrams в Украину. Ночью оккупанты беспощадно обстреляли Одесскую область. Также в этот день прошел суд по делу Игоря Коломойского.

Новини.LIVE собрали для Вас главные новости 25 сентября.

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Встреча Киссинджера и Зеленского
Президент Украины и представители ОП на встрече с Генри Киссинджером. Фото: t.me/ermaka2022

Во время визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский встретился с дипломатом, ученым и политиком Генри Киссинджером. На встрече присутствовали также представители ОП.

"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла", — сказал он. Киссинджер во время встречи.

Нэнси Пелоси прокомментировала визит Зеленского в США

Нэнси Пелоси поделилась впечатлениями от визита Зеленского
Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Своими впечатлениями от визита Владимира Зеленского в США эксклюзивно из Новости. Live поделилась бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Я думаю, это был чрезвычайно продуктивный и вдохновляющий визит. Говорили четко и фактами о том, какие перспективы и какие потребности. Он говорил с благодарностью сегодня на встречах, говорил с благодарностью к американцам, с видением успеха, с планом, как его достичь и с просьбой о том, что ему для этого нужно" , — рассказала политик.

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В сентябре 2020 года в Харьковской области под Чугуевым произошла авиакатастрофа военного самолета АН-26 Вооруженных сил Украины, выполнявшего посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева.

На борту находились 27 человек, включая офицеров и курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Кожедуба, выполнявших учебно-тренировочный полет. В результате катастрофы 26 человек погибли. Лишь одному удалось выжить.

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