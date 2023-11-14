Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун — в ефірі Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гість чергового ефіру Новини.LIVE — генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Серед тем обговорення — зустріч Андрія Єрмака з радниками нацбезпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, остаточна дата завершення війни та до якої ж російської спецслужби належить Олександр Дубінський?

Дивіться ефір Новини.LIVE о 19:45 за посиланням.

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Ефір Новини.LIVE з Віктором Ягуном

Предмет дискусії з ведучим каналу Новини.LIVE Віталієм Прудиусом — зустріч Андрія Єрмака з радниками з нацбезпеки США, Великобританії, Франції та Німеччини, які будуть наслідки для України після зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіня, аналіз статті про конфлікт українських і західних спецслужб, підозра нардепу Дубінському та потенційним учасникам провадження, минуле Ірини Фаріон та причини її нинішньої поведінки, а також спростування чуток про можливе звільнення Валерія Залужного.

Нагадаємо, що Дмитро Лубінець розповів нові деталі щодо мовного скандалу в медичному університеті Дніпра.

Водночас в НАТО заявили, що Україна вдало витісняє Чорноморський флот з Криму.