Фаріон звинуватила студента з Криму у тому, що його затримали спецслужби РФ

Мовознавець Ірина Фаріон. Фото: із соцмереж

Мовознавець Ірина Фаріон заявила, що вона опублікувала лист студента з Криму через те, що її не попередили про те, що повідомлення мало бути анонімним. За її словами, якби ж сам хлопець хотів залишитись анонімом, він би не вказував свої особисті дані.

Про це екснардепка написала у своєму блозі в УП.

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Фаріон наголосила, що якби цей студент хотів залишитись реально анонімним, то він точно мав би знати про небезпеку підписуватися власним прізвищем.

"Але він чомусь це зробив, і НЕ вказав, аби не ширити його допису публічно, про що деякі дописувачі зазначають і, як вислід, їхні дописи публікую анонімно. Чи не свідчить це про сплановану провокацію ФСБ, підкинуту вже цього тижня, коли попередня понеділкова атака, яка тривала на всі мої обліковники, з тріском провалилася. Особливий провал стосувався бажання втягнути в якісь ефемерні акції протестів студентів Львівської політехніки", — заявила мовознавець.

Екснардепка також переконана, що це "спільна злучка варварського зовнішнього ворога з прихованим внутрішнім", що таким способом спільно зійшлися у війні проти Фаріон.

"Дивна сліпота місцевих ненависників, які радше приймуть московську ІПСО, ніж мою мотивацію та дії. Це називається повна відсутність відчуття і розуміння, хто свій, а хто чужий. Звідси у нас і найбільша біда — війна", — сказала Фаріон.

Що відомо про ситуацію зі студентом

Ірина Фаріон наразила на ризик студента в Криму, опублікувавши його листа з відкритим зазначенням його особистих даних. У листі молодик висловив свою підтримку Україні та розповів про своє місце проживання та навчання після чого його затримали.

Також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України для реагування на дії Ірини Фаріон, яка своїм дописом видала російським спецслужбам студента з Криму.

Нагадаємо, сьогодні студенти Львівської політехніки зібрались під стінами університету та вимагають відставки Ірини Фаріон. За словами студентів, вимога пов'язана з неприйнятним висловом Фаріон на адресу українських військових, які говорять російською мовою, зокрема проти бійців "Азова" та 3 штурмової бригади.