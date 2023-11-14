Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун — в эфире Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гость дежурного эфира Новини.LIVE - генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. Среди тем обсуждения — встреча Андрея Ермака с советниками нацбезопасности США, Великобритании, Франции и Германии, окончательная дата завершения войны и к какой же российской спецслужбе принадлежит Александр Дубинский?

Смотрите эфир Новини.LIVE в 19:45 по ссылке .

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Эфир Новини.LIVE с Виктором Ягуном

Предмет дискуссии по ведущему канала Новости.LIVE Виталием Прудиусом — встреча Андрея Ермака с советниками по нацбезопасности США, Великобритании, Франции и Германии, которые будут последствия для Украины после встречи Джо Байдена и Си Цзиньпиня, анализ статьи о конфликте украинских и западных спецслужб, подозрение Дубинскому и потенциальным участникам производства, прошлое Ирины Фарион и причины ее нынешнего поведения, а также опровержение слухов о возможном увольнении Валерия Залужного.

Напомним, что Дмитрий Лубинец рассказал новые детали по поводу языкового скандала в медицинском университете Днепра.

В то же время в НАТО заявили, что Украина удачно вытесняет Черноморский флот из Крыма.