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Боец ВСУ резко ответил на заявление Фарион о русскоязычных военных

6 ноября 2023 19:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Боец ВСУ резко ответил на заявление Фарион о русскоязычных военных
Заместитель командира 3 ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Замкомандира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал скандальное заявление экс-нардепа Верховной Рады Украины Ирины Фарион о русскоязычных военных. Он заявил, что ей "никто вообще никто не давал права открывать рот" в сторону ВСУ.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Свой пост Жорин даже расписал на русском и украинском языках, гневно обратившись к Фариону.

"Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов Азова, Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты на**!", — жестко ответил военнослужащий.

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Пост Жорина. Источник: Telegram

Также он обратился в правоохранительные ведомства Украины, чтобы те инициировали проверку экс-нардепа на предмет соучастия в расколе украинского общества.

"Правоохранительным органам уже давно пора обратить внимание на деятельность этой к**ченой п***ы, которая раскалывает украинское общество по ФСБшным методичкам", — добавил в конце Жорин.

Напомним, что не так давно Ирина Фарион в интервью журналистке Янине Соколовой высказалась об украинских военных, говорящих на русском языке. По ее словам, если в армии нет дисциплины — то "это не армия, а сброд". Позже экс-нардеп прокомментировала свое скандальное заявление: по ее словам, если в государстве не выполняется закон, то нет и государства. А на мнение украинцев ей "безразлично".

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