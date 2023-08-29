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Бути достойними шляху, яким іде Україна, — це обовʼязок: звернення Зеленського

29 серпня 2023 22:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бути достойними шляху, яким іде Україна, — це обовʼязок: звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у День пам'яті. Він подякував усім, хто працює заради країни.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Звернення Зеленського

"Бути достойними шляху, яким іде Україна, — це обовʼязок. Давати Україні більше сили, більше можливостей — обовʼязок. Бути небайдужими до кожного й кожної, хто поруч із тобою. Підтримувати. Дбати про людей. І завжди наближати результат — головний результат для України", — наголосив глава держави.

За його словами, Україна має перемогти, адже для всіх це головне. Щоб не відводити очей від поглядів на фотографіях воїнів на Стіні Памʼяті, на інших меморіалах.

Зеленський подякував усім, хто працює заради України. 

"Слава всім нашим воїнам! Слава нашому народу — народу України! Вічна памʼять усім, хто віддав своє життя заради України. Слава Україні!" — додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, українці вшановують пам'ять героїв, які віддали своє життя, захищаючи незалежність української держави. Президент Володимир Зеленський взяв участь у заході до Дня пам’яті захисників України.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Глава держави подякував за всебічну допомогу, зокрема підтримку Української Формули миру. Сторони обговорили майбутні угоди у межі декларації G7.

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