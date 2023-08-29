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Быть достойными пути, по которому идет Украина, — это обязанность: обращение Зеленского

29 августа 2023 22:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Быть достойными пути, по которому идет Украина, — это обязанность: обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в День памяти. Он поблагодарил всех, кто работает ради страны.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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"Быть достойными пути, по которому идет Украина, — это обязанность. Давать Украине больше силы, больше возможностей — обязанность. Быть неравнодушными к каждому и каждой, кто рядом с тобой. Поддерживать. Заботиться о людях. И всегда приближать результат — главный результат для Украины", — подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина должна победить, ведь для всех это главное. Чтобы не отводить глаз от взглядов на фотографиях воинов на Стене Памяти, на других мемориалах.

Зеленский поблагодарил всех, кто работает ради Украины.

"Слава всем нашим воинам! Слава нашему народу — народу Украины! Вечная память всем, кто отдал свою жизнь ради Украины. Слава Украине!" — добавил он.

Напомним, сегодня, 29 августа, украинцы чтят память героев, отдавших свою жизнь, защищая независимость украинского государства. Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятии ко Дню памяти защитников Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Глава государства поблагодарил за всестороннюю помощь, в частности поддержку украинской Формулы мира. Стороны обсудили будущие соглашения в рамках декларации G7.

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