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Зеленський звільнив начальника СБУ в Закарпатській області

29 серпня 2023 17:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський звільнив начальника СБУ в Закарпатській області
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

Відповідний указ опублікували на сайті ОП.

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"Звільнити БОРЗІЛОВА Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області", — йдеться в указі №548/2023.

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Указ Зеленського. Фото: скриншот 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Глава держави подякував за всебічну допомогу, зокрема підтримку Української Формули миру. Сторони обговорили майбутні угоди у межі декларації G7.

Також ми писали, що 29 серпня, українці вшановують пам'ять героїв, які віддали своє життя, захищаючи незалежність української держави. Президент Володимир Зеленський взяв участь у заході до Дня пам’яті захисників України.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерала поліції третього рангу очільнику Департаменту патрульної поліції Євгенію Жукову на позивний "Маршал".

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