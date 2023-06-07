Через один пункт пропуску заблоковано виїзд вантажівок до Польщі, — ДПСУ
Сьогодні, 7 червня, виїзд вантажівок до Польщі через пункт пропуску "Шегині" заблоковано. Водіям радять обрати інші шляхи.
Про це повідомляє ДПСУ.
Заборона на виїзд вантажівок
"Перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі", — йдеться у повідомленні.
У ДПСУ розповіли, що пропуск легкових автівок, автобусів та вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі.
Прикордонники повідомлять про відновлення пропускних операцій.
Нагадаємо, станом на 7 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Також ми писали, що як мінімум до 18 серпня поточного року в Україні діятиме режим воєнного стану та загальна мобілізація, а отже військовозобов'язані чоловіки не зможуть виїхати з країни. Проте є винятки, які дозволяють перетнути кордон, зокрема, одна з підстав — супровід родичів, які мають інвалідність.
Додамо, прикордонники посилили контроль за виїздом чоловіків з України, які зареєстровані в системі "Шлях". Вони намагаються викрити порушників, які після перетину кордону не повертаються в країну.