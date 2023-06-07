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Через один пункт пропуску заблоковано виїзд вантажівок до Польщі, — ДПСУ

7 червня 2023 12:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Через один пункт пропуску заблоковано виїзд вантажівок до Польщі, — ДПСУ
Вантажівки. Фото: REUTERS/Jessica Resnick-Ault/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 7 червня, виїзд вантажівок до Польщі через пункт пропуску "Шегині" заблоковано. Водіям радять обрати інші шляхи.

Про це повідомляє ДПСУ.

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"Перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ розповіли, що пропуск легкових автівок, автобусів та вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі.

Прикордонники повідомлять про відновлення пропускних операцій.

Нагадаємо, станом на 7 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Також ми писали, що як мінімум до 18 серпня поточного року в Україні діятиме режим воєнного стану та загальна мобілізація, а отже військовозобов'язані чоловіки не зможуть виїхати з країни. Проте є винятки, які дозволяють перетнути кордон, зокрема, одна з підстав — супровід родичів, які мають інвалідність.

Додамо, прикордонники посилили контроль за виїздом чоловіків з України, які зареєстровані в системі "Шлях". Вони намагаються викрити порушників, які після перетину кордону не повертаються в країну. 

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