Через один пункт пропуска заблокирован выезд грузовиков в Польшу, — ГПСУ
Сегодня, 7 июня, выезд грузовиков в Польшу через пункт пропуска "Шегини" заблокирован. Водителям советуют выбрать другие пути.
Об этом сообщает ГПСУ.
Запрет на выезд грузовиков
"Перед пунктом пропуска "Медика" польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, следующих из Украины в Польшу", — говорится в сообщении.
В ГПСУ рассказали, что пропуск легковых автомобилей, автобусов и грузовиков на въезд в Украину осуществляется в обычном режиме.
Пограничники сообщат о возобновлении пропускных операций.
Напомним, по состоянию на 7 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Также мы писали, что как минимум до 18 августа текущего года в Украине будет действовать режим военного положения и всеобщая мобилизация, а значит, военнообязанные мужчины не смогут выехать из страны. Однако есть исключения, позволяющие пересечь границу, в частности, одно из оснований — сопровождение родственников, имеющих инвалидность.
Добавим, пограничники усилили контроль за выездом мужчин из Украины, зарегистрированных в системе "Шлях". Они пытаются разоблачить нарушителей, которые после пересечения границы не возвращаются в страну.