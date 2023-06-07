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Через один пункт пропуска заблокирован выезд грузовиков в Польшу, — ГПСУ

7 июня 2023 12:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Через один пункт пропуска заблокирован выезд грузовиков в Польшу, — ГПСУ
Грузовики. Фото: REUTERS/Jessica Resnick-Ault/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 7 июня, выезд грузовиков в Польшу через пункт пропуска "Шегини" заблокирован. Водителям советуют выбрать другие пути.

Об этом сообщает ГПСУ.

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"Перед пунктом пропуска "Медика" польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, следующих из Украины в Польшу", — говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что пропуск легковых автомобилей, автобусов и грузовиков на въезд в Украину осуществляется в обычном режиме.

Пограничники сообщат о возобновлении пропускных операций.

Напомним, по состоянию на 7 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Также мы писали, что как минимум до 18 августа текущего года в Украине будет действовать режим военного положения и всеобщая мобилизация, а значит, военнообязанные мужчины не смогут выехать из страны. Однако есть исключения, позволяющие пересечь границу, в частности, одно из оснований — сопровождение родственников, имеющих инвалидность.

Добавим, пограничники усилили контроль за выездом мужчин из Украины, зарегистрированных в системе "Шлях". Они пытаются разоблачить нарушителей, которые после пересечения границы не возвращаются в страну.

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