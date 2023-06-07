Чи будуть відновлювати Каховську ГЕС: коментар керівника Укргідроенерго

Гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Фото: Укргідроенерго

Плани відбудови знищеної російськими окупантами Каховської ГЕС готуються уже зараз. Влада розглядає усі можливі варіанти.

Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

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Пік затоплення

За словами очільника Укргідроенерго, пік розливу води з колишнього Каховського водосховиша пройшов сьогодні, 7 червня, уранці.

Втім, на стабілізацію рівня у підтоплених районах Херсонської та Миколаївської областей піде близько чотирьох діб.

Відновлення Каховської ГЕС

Коментуючи майбутнє знищеної гідроелектростанції, Ігор Сирота заявив, що Україна уже зараз пропрацьовує усі можливі варіанти відбудови Каховської ГЕС.

"Ми ще не знаємо весь характер руйнувань. Зруйновано станцію, автодорожній та залізничний переїзд. Це складний гідровузол, який треба відбудувати якнайшвидше після деокупації", — наголосив гендиректор Укргідроенерго.

Нагадаємо, раніше в Укренерго заявили, що підрив Каховської ГЕС не вплинув на стабільну роботу енергосистеми.

Додамо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.