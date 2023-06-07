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Будут ли восстанавливать Каховскую ГЭС: комментарий руководителя Укргидроэнерго

7 июня 2023 15:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Будут ли восстанавливать Каховскую ГЭС: комментарий руководителя Укргидроэнерго
Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота. Фото: Укргидроэнерго
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Планы восстановления уничтоженной российскими оккупантами Каховской ГЭС готовятся уже сейчас. Власть рассматривает все возможные варианты.

Об этом сообщает прессслужба Укргидроэнерго.

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Пик затопления

По словам главы Укргидроэнерго, пик разлива воды из бывшего Каховского водохранилища прошел сегодня, 7 июня, утром.

Впрочем, на стабилизацию уровня в подтопленных районах Херсонской и Николаевской областей уйдет около четырех суток.

Восстановление Каховской ГЭС

Комментируя будущее уничтоженной гидроэлектростанции, Игорь Сирота заявил, что Украина уже сейчас прорабатывает все возможные варианты восстановления Каховской ГЭС.

"Мы еще не знаем весь характер разрушений. Разрушены станция, автодорожный и железнодорожный переезд. Это сложный гидроузел, который нужно отстроить как можно быстрее после деоккупации", — подчеркнул гендиректор Укргидроэнерго.

Напомним, ранее в Укрэнерго заявили, что подрыв Каховской ГЭС не повлиял на стабильную работу энергосистемы.

Добавим, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

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