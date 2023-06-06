Підрив Каховської ГЕС не вплинув на стабільну роботу енергосистеми, — Укренерго

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Reuters

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у Херсонській області та спричинені цим руйнування наразі не вплинули на роботу енергосистеми України. "Укренерго" та "Укргідроенерго" контролюють ситуацію. Наразі проводиться оцінка ризиків.

Про це повідомляє Укренерго.

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З перших днів повномасштабної російської агресії проти України гідроелектростанція була окупована та замінована. З нею було втрачено технологічний зв’язок. В Укренерго повідомили, що видача потужності на підконтрольну територію країни з неї не здійснювалася.

Стан енергосистеми України

"Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Триває ремонтна кампанія на багатьох електростанціях, тож в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію. Тому упродовж дня просимо розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечірніх годин на інші періоди доби", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів окупантів було пошкоджено мережі обленерго в Херсонській, Харківській, Сумській та Донецькій областях. У Київській області є пошкодження у мережах обленерго внаслідок падіння уламків ворожої цілі. Нових пошкоджень у магістральних мережах немає.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.