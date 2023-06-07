Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Чи затопить "Асканію-Нову": коментар ексдиректора arrow

Чи затопить "Асканію-Нову": коментар ексдиректора

7 червня 2023 07:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи затопить "Асканію-Нову": коментар ексдиректора
Тварини на території заповідника “Асканія-Нова”. Фото: Facebook-сторінка заповідника
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Легендарний біосферний заповідник "Асканія-Нова" перебуває за межами зони підтоплення після підриву Каховської ГЕС. Але під загрозою опинилася унікальна екосистема пониззя Дніпра.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Укрінформ".

Читайте також:

"Асканія-Нова" поза межами підтоплення

Ексдиректор біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко пояснив, що підтоплення території Херсонської області не загрожує заповіднику.

"Асканія-Нова" перебуває за межами зони імовірного підтоплення.

Катастрофа для регіону

Разом з тим, Гавриленко наголосив, що після підриву Каховської ГЕС серйозно зміниться ситуація для усього пониззя Дніпра.

На півдні Херсонської області після будівництва гідроелектростанції у 50-х роках минулого століття в регіоні почала формуватися унікальна природна екосистема.

"Зараз перелаштовуватися буде весь край, це однозначно", — пояснив колишній очільник заповідника "Асканія-Нова".

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB