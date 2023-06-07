Чи затопить "Асканію-Нову": коментар ексдиректора

Тварини на території заповідника “Асканія-Нова”. Фото: Facebook-сторінка заповідника

Легендарний біосферний заповідник "Асканія-Нова" перебуває за межами зони підтоплення після підриву Каховської ГЕС. Але під загрозою опинилася унікальна екосистема пониззя Дніпра.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Укрінформ".

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"Асканія-Нова" поза межами підтоплення

Ексдиректор біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко пояснив, що підтоплення території Херсонської області не загрожує заповіднику.

"Асканія-Нова" перебуває за межами зони імовірного підтоплення.

Катастрофа для регіону

Разом з тим, Гавриленко наголосив, що після підриву Каховської ГЕС серйозно зміниться ситуація для усього пониззя Дніпра.

На півдні Херсонської області після будівництва гідроелектростанції у 50-х роках минулого століття в регіоні почала формуватися унікальна природна екосистема.

"Зараз перелаштовуватися буде весь край, це однозначно", — пояснив колишній очільник заповідника "Асканія-Нова".

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.