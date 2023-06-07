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Затопит ли "Асканию-Нову": комментарий экс-директора

7 июня 2023 07:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Затопит ли "Асканию-Нову": комментарий экс-директора
Животные на территории заповедника "Аскания-Нова". Фото: Facebook-страница заповедника
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Легендарный биосферный заповедник "Аскания-Нова" находится вне зоны подтопления после подрыва Каховской ГЭС. Но под угрозой оказалась уникальная экосистема низовья Днепра.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ".

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"Аскания-Нова" вне подтопления

Эксдиректор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Гавриленко объяснил, что подтопление территории Херсонской области не угрожает заповеднику.

"Аскания-Нова" находится вне зоны вероятного подтопления.

Катастрофа для региона

Вместе с тем Гавриленко подчеркнул, что после подрыва Каховской ГЭС серьезно изменится ситуация для всего низовья Днепра.

На юге Херсонской области после строительства гидроэлектростанции в 50-е годы прошлого века в регионе начала формироваться уникальная природная экосистема.

"Сейчас перестраиваться будет весь край, это однозначно", — объяснил бывший глава заповедника "Аскания-Нова".

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

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