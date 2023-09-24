Чем дольше длится война, тем больше украинцев покидают страну навсегда: демографическая ситуация

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сейчас миллионы украинцев вынужденно находятся за границей из-за полномасштабного вторжения России. Эта цифра продолжает расти. Пограничники рассказали, что около 40 тысяч человек ежемесячно выезжают за пределы Украины безвозвратно, а по данным ООН, речь идет о более чем 200 тысячах.

Об этом сообщает ОПОРА.

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Демографическая ситуация

МИД сообщил, что на начало сентября 2023 года за пределами Украины около 7,4 млн ее граждан.

Больше всего украинцев находится в таких странах:

Германии — 14,6%;

Польши — 13%;

США — 12%;

Канаде — 5,4%;

Чехии — 5%;

Великобритании — 2,8%;

Испании — 2,5%.

По состоянию на 1 августа 2023 года ГПСУ зафиксировала 22,9 млн выездов из Украины и 20,1 млн въездов. Разница составляет 2 млн 813 тыс человек. Люди наиболее активно пересекали границу с Польшей.

По данным УВКБ ООН, с 24 февраля прошлого года по 3 сентября 2023 года было зафиксировано 24,2 млн выездов из Украины и 17,3 млн въездов. С начала полномасштабного вторжения РФ уехало и не вернулось около 6,9 млн человек.

Динамика пересечений украинской границы. Фото: ОПОРА

ОПОРА отмечает, что чем дольше идет война в Украине, тем больше людей покидают страну навсегда.

Напомним, в Институте демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук спрогнозировали население Украины через 10 лет. По оптимистическому прогнозу, в 2033 году в стране будет проживать около 35 млн человек.

Также мы писали, что в Киевской школе экономики прогнозируют, что к 2030 году Украину ожидает значительное сокращение населения. Нас может быть всего 32 миллиона.