Чоловікам в Україні можуть заборонити вступати до коледжів та ВНЗ: деталі

Студенти в університеті. Фото: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Студентський квиток в Україні дає право на відстрочку від мобілізації. Цим законом активно користуються військовозобов’язані чоловіки. Однак їм можуть заборонити вступати до коледжів та ВНЗ в період воєнного стану.

Про це повідомляє "Фокус".

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Чоловікам можуть заборонити вступати до навчальних закладів

Минулого року багато військовозобов’язаних чоловіків вступали до коледжів і ВНЗ України, аби отримати право на відстрочку. Наразі в країні активно обговорюють, чи варто заради виконання мобілізаційного плану заборонити чоловікам вступати до навчальних закладів.

Юристи розповіли, що в Україні воєнний стан дозволяє обмежувати право на освіту, яке гарантоване Конституцією.

"В умовах воєнного або надзвичайного стану не можуть бути обмежені права та свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. Як ми бачимо, у цьому переліку відсутня стаття 53, яка гарантує право на освіту. Тобто теоретично ухвалення Закону України, яким було б заборонено вступати до коледжів і ВНЗ чоловікам певного віку, можливе", — повідомив керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Чудовський та партнери Ігор Чудовський.

Юристи вважають, що якщо парламент захоче внести зміни до закону "Про освіту", скоріше за все, це призведе до розглядання таких змін Конституційним судом.

"Щоб запровадити такі зміни, необхідно внести зміни в Конституцію, а їх вносити до завершення дії воєнного стану заборонено. Тобто, навіть якщо будуть зміни в законі "Про освіту" або законі "Про мобілізацію", є всі підстави, щоб Конституційний суд визнав ці норми неконституційними. Плюс вал критики суспільства, представників європейської спільноти", — каже юрист ЮФ GRACERS Сергій Савинський.

Все ж представники влади в Україні можуть вдатися до таких змін та заборонити чоловікам вступати до навчальних закладів.

"Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття вищої освіти, крім випадків, встановлених Конституцією та законами України. У зв'язку зі введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права та свободи людини й громадянина, передбачені статтями 30 — 34, 38, 39, 41 — 44, 53 Конституції України. Стаття 53 стосується якраз права на освіту, яке деталізується у ст. 3 Закону України "Про освіту", — розповів керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Якщо будуть внесені певні зміни в закон "Про освіту", то ймовірно, що військовозобов'язані чоловіки будуть обмежені в праві на освіту. Вони не зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, в Україні вже понад рік триває загальна мобілізація. Повістки вручають військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років. Адвокат Ростислав Кравець розповів, що потрібно робити студентам, коли їм видали повістку.

Також ми писали, що вже найближчим часом в Україні можуть значно змінитися правила проходження медогляду військовозобов'язаними громадянами та військовими. Влада намагається удосконалити, спростити та пришвидшити роботи військово-лікарських комісій (ВЛК).