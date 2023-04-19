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Мужчинам в Украине могут запретить поступать в колледжи и вузы: детали

19 апреля 2023 12:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мужчинам в Украине могут запретить поступать в колледжи и вузы: детали
Студенты в университете. Фото: Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Студенческий билет в Украине дает право на отсрочку от мобилизации. Этим законом активно пользуются военнообязанные мужчины. Однако им могут запретить поступать в колледжи и вузы в период военного положения.

Об этом сообщает "Фокус".

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Мужчинам могут запретить поступать в учебные заведения

В прошлом году многие военнообязанные мужчины поступали в колледжи и вузы Украины, чтобы получить право на отсрочку. В настоящее время в стране активно обсуждают, стоит ли ради выполнения мобилизационного плана запретить мужчинам поступать в учебные заведения.

Юристы рассказали, что в Украине военное положение позволяет ограничивать право на образование, гарантированное Конституцией.

"В условиях военного или чрезвычайного положения не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 этой Конституции. Как мы видим, в этом перечне отсутствует статья 53, которая гарантирует право на образование. То есть теоретически принятие Закона Украины, которым было бы запрещено поступать в колледжи и вузы мужчинам определенного возраста, возможно", — сообщил управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский.

Юристы считают, что если парламент захочет внести изменения в закон "Об образовании", скорее всего это приведет к рассмотрению таких изменений Конституционным судом.

"Чтобы ввести такие изменения, необходимо внести изменения в Конституцию, а их вносить до завершения действия военного положения запрещено. То есть даже если будут изменения в законе "Об образовании" или законе "О мобилизации", есть все основания, чтобы Конституционный суд признал эти изменения нормы неконституционными. Плюс вал критики общества, представителей европейского сообщества", — говорит юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский.

Все же представители власти в Украине могут прибегнуть к таким изменениям и запретить мужчинам поступать в учебные заведения.

"Никто не может быть ограничен в праве на получение высшего образования, кроме случаев, установленных Конституцией и законами Украины. В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30 — 34, 38, 39, 41 — 44, 53 Конституции Украины. Статья 53 касается как раз права на образование, которое детализируется в статье 3 Закона Украины "Об образовании", — рассказал управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Если будут внесены определенные изменения в закон "Об образовании", то, вероятно, военнообязанные мужчины будут ограничены в праве на образование. Они не могут получить отсрочку от мобилизации.

Напомним, в Украине уже более года продолжается всеобщая мобилизация. Повестки вручают военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет. Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что нужно делать студентам, когда им выдали повестку.

Также мы писали, что в ближайшее время в Украине могут значительно измениться правила прохождения медосмотра военнообязанными гражданами и военными. Власти пытаются усовершенствовать, упростить и ускорить работы военно-врачебных комиссий (ВВК).

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