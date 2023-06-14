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Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

14 червня 2023 19:57
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Зняті з військового обліку не зможуть виїхати за кордон — у чому причина
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Через воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні діє заборона на виїзд військовозобов'язаних за кордон. Таке право мають лише деякі категорії чоловіків, зокрема це стосується виключених з військового обліку. 

При цьому, якщо людина знята з військового обліку, виїхати з країни їй не дозволять. Чому? Розповів адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі.

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Знятий та виключений з військового обліку — у чому різниця 

Термінологія у цьому випадку, підкреслює правозахисник, має дуже важливе значення.

Так, чинний Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу" містить два поняття: зняття з військового обліку та виключення з військового обліку.

"Знятий з обліку" означає, що людину "зняли" з одного місця, але її можуть "поставити" знову на інше. До прикладу, відповідно до пп. 1 п. 2 ч. 5 ст. 37 вищевказаного закону під час зміни місця проживання людину знімають з військового обліку. Однак вона має стати на військовий облік на новому місці. Таким чином особа не втрачає статус військовозобов'язаного. 

Водночас виключення з військового обліку означає звільнення від статусу військовозобов'язаного, призовника або резервіста. Такого громадянина не мають право мобілізувати.  

 

Знятий та виключений з військового обліку — у чому різниця
Військовий квиток. Фото: google.com

Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон

Оскільки знятий з військового обліку все ще являється військовозобов'язаним та може бути мобілізований до лав ЗСУ, він не має права виїхати з країни під час дії воєнного стану.

Як пояснює адвокат, ще до повномасштабної війни, як і в перші її місяці, не надавалося великого значення термінології, тому багатьом непридатним до військової служби ставили штамп "знятий з обліку". Проте з таким формулюванням за кордон виїхати практично неможливо. 

"В правилах перетину кордону чітко прописано, що виїзд дозволяється лише виключеним з військового обліку", — підкреслив правозахисник.

 

 

 

Раніше ми писали, чи мають право чоловіки виїхати за кордон на лікування під час війни. 

Нагадаємо, ми розповідали, у яких випадках українські чоловіки можуть оскаржити відмову прикордонників на виїзд за кордон. 

Також ми повідомляли, що для осіб, які виїжджають з країни за системою "Шлях", посилять контроль та перевірки. 

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