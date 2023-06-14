Снятые с военного учета не смогут выехать за границу — в чем причина

Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката
Из-за военного положения и общей мобилизации в Украине действует запрет на выезд военнообязанных за границу. Такое право имеют лишь некоторые категории мужчин, в частности, это касается исключенных из военного учета.
При этом, если человек снят с военного учета, уехать из страны ему не разрешат. Почему? Рассказал адвокат Роман Симутин на своем YouTube канале.
Снят и исключен из военного учета — в чем разница
Терминология в этом случае, подчеркивает правозащитник, имеет очень важное значение.
Так, действующий Закон Украины "О воинской обязанности и службе" содержит два понятия: снятие с военного учета и исключение с военного учета.
"Снятый с учета" означает, что человека "сняли" с одного места, но его могут "поставить" снова на другое. К примеру, согласно пп. 1 п. 2 ч. 5 ст. 37 вышеуказанного закона при смене места жительства человека снимают с военного учета. Однако он должен стать на военный учет на новом месте. Таким образом, лицо не теряет статус военнообязанного.
В то же время исключение из военного учета означает освобождение от статуса военнообязанного, призывника или резервиста. Такого гражданина не вправе мобилизовать.
Почему снятых с военного учета не выпустят за границу
Поскольку снятый с военного учета все еще военнообязанный и может быть мобилизован в ряды ВСУ, он не имеет права выехать из страны во время действия военного положения.
Как объясняет адвокат, еще до полномасштабной войны, как и в первые ее месяцы, не придавалось большого значения терминологии, поэтому многим непригодным к военной службе ставили штамп "снятый с учета". Однако с такой формулировкой за границу уехать практически невозможно.
"В правилах пересечения границы четко прописано, что выезд разрешается только исключенным из военного учета", — подчеркнул правозащитник.
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