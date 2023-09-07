День воєнної розвідки України: Зеленський привітав причетних до свята

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS

Сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День воєнної розвідки. Президент Володимир Зеленський привітав причетних до свята. Він також опублікував фото українських розвідників.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

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Привітання Зеленського

Глава держави наголосив, що українські розвідники — професійні, сміливі та непомітні для ворога. За його словами, завдяки їм країна завжди на декілька кроків попереду.

"Дякую за кожен результат! З Днем воєнної розвідки України!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вже привітав своїх колег з Днем воєнної розвідки.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав сміливих військових на бойових позиціях.

Додамо, вчора, 6 вересня, Президент України Володимир Зеленський вручив високі нагороди та погони військовим та представникам правопорядку країни, висловивши свою повагу кожному захиснику. Зеленський наголосив на значущості розуміння настроїв серед військових та підкреслив роль лідерства на всіх рівнях.