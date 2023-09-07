День военной разведки Украины: Зеленский поздравил причастных к празднику
Сегодня, 7 сентября, в Украине отмечают День военной разведки. Президент Владимир Зеленский поздравил причастных к празднику. Он также опубликовал фото украинских разведчиков.
Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.
Поздравление Зеленского
Глава государства подчеркнул, что украинские разведчики — профессиональные, смелые и незаметные для врага. По его словам, благодаря им страна всегда на несколько шагов впереди.
"Спасибо за каждый результат! С Днем военной разведки Украины!" — добавил Зеленский.
Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уже поздравил своих коллег с Днем военной разведки.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал смелых военных на боевых позициях.
Добавив, вчера, 6 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский вручил высокие награды и погоны военным и представителям правопорядка страны, выразив свое уважение каждому защитнику. Зеленский отметил значимость понимания настроений среди военных и подчеркнул роль лидерства на всех уровнях.