День военной разведки Украины: Зеленский поздравил причастных к празднику

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS

Сегодня, 7 сентября, в Украине отмечают День военной разведки. Президент Владимир Зеленский поздравил причастных к празднику. Он также опубликовал фото украинских разведчиков.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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Поздравление Зеленского

Глава государства подчеркнул, что украинские разведчики — профессиональные, смелые и незаметные для врага. По его словам, благодаря им страна всегда на несколько шагов впереди.

"Спасибо за каждый результат! С Днем военной разведки Украины!" — добавил Зеленский.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уже поздравил своих коллег с Днем военной разведки.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал смелых военных на боевых позициях.

Добавив, вчера, 6 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский вручил высокие награды и погоны военным и представителям правопорядка страны, выразив свое уважение каждому защитнику. Зеленский отметил значимость понимания настроений среди военных и подчеркнул роль лидерства на всех уровнях.