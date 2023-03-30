Якою буде погода в Україні 31 березня

По всій території країни очікується вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с

Завтра, 31 березня, по всій території України буде хмарно, але з проясненнями. У деяких областях очікуються опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Деталі

Вночі на крайньому заході країни буде помірний дощ. У Карпатах, Донецькій та Луганській областях — мокрий сніг. Вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях очікується невеликий дощ. На решті території України — без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у західних областях 0-5° тепла; вдень 7-12°, на сході країни 3-8° тепла.

Погода у Київській області

В Київській області впродовж дня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень — невеликий дощ.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме:

по області вночі 0-4° морозу, вдень 7-12° тепла;

у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 9-11° тепла.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Синоптики розповіли, що впродовж 31 березня — 2 квітня на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м над рівнями на 08:00 30 березня в межах русел річок та без негативних наслідків.

30 березня-3 квітня продовжуватиметься поступовий розвиток водопілля на Десні та її притоці Сейм (в межах країни) з підвищеннями рівнів води на 1-10 см за добу, що супроводжуватиметься виходом на заплаву у створі поста Розльоти та з подальшим затопленням заплави і порушенням транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області. На її притоці річці Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної позначки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки.

На річці Сейм (в межах країни) не очікується затоплення заплави у створі поста, однак можливі ускладнення сполучення з окремими селами, які спостерігалися під час зимового паводку у Ніжинському районі Чернігівської області. Оголошено перший рівень небезпеки.

31 березня — 3 квітня, у зв'язку з очікуваними опадами, на рiчках басейну Захiдного Бугу та у верхiв'ї рiчки Стир продовжуватимуться пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву та подальше затоплення заплави р.Солокiя — м.Червоноград. Оголошено перший рівень небезпеки.

Сніголавинна ситуація в українських Карпатах

Значна сніголавинна небезпека третього рівня очікується 31 березня на високогiр'ї Закарпатської області.

Синоптики попередили про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях окремих природних середніх та великих лавин.

Помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримується 30-31 березня — на високогiр'ї Івано-Франківської області.

Нагадаємо, у середу, 29 березня, у столиці зафіксували рекордно потужний вітер. Швидкість вітру сягала 17 м/с (61 км/год).

Також ми писали, що справжня зима та білі сніги повернулась у гори. Карпати наприкінці березня "відчули" низькі градуси температури.