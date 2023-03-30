Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Дощі, лавини і потепління: в Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на завтра arrow

Дощі, лавини і потепління: в Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на завтра

30 березня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 31 березня
По всій території країни очікується вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 31 березня, по всій території України буде хмарно, але з проясненнями. У деяких областях очікуються опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Деталі

Вночі на крайньому заході країни буде помірний дощ. У Карпатах, Донецькій та Луганській областях — мокрий сніг. Вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях очікується невеликий дощ. На решті території України — без опадів. 

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. 

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у західних областях 0-5° тепла; вдень 7-12°, на сході країни 3-8° тепла.

Погода 31 марта

Погода у Київській області

В Київській області впродовж дня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень — невеликий дощ.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме:  

  • по області вночі 0-4° морозу, вдень 7-12° тепла;
  • у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 9-11° тепла.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Синоптики розповіли, що впродовж 31 березня — 2 квітня на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м над рівнями на 08:00 30 березня в межах русел річок та без негативних наслідків.

30 березня-3 квітня продовжуватиметься поступовий розвиток водопілля на Десні та її притоці Сейм (в межах країни) з підвищеннями рівнів води на 1-10 см за добу, що супроводжуватиметься виходом на заплаву у створі поста Розльоти та з подальшим затопленням заплави і порушенням транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області. На її притоці річці Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної позначки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки. 

На річці Сейм (в межах країни) не очікується затоплення заплави у створі поста, однак можливі ускладнення сполучення з окремими селами, які спостерігалися під час зимового паводку у Ніжинському районі Чернігівської області. Оголошено перший рівень небезпеки.

31 березня — 3 квітня, у зв'язку з очікуваними опадами, на рiчках басейну Захiдного Бугу та у верхiв'ї рiчки Стир продовжуватимуться пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву та подальше затоплення заплави р.Солокiя — м.Червоноград. Оголошено перший рівень небезпеки.

Погода 31 марта

Сніголавинна ситуація в українських Карпатах

Значна сніголавинна небезпека третього рівня очікується 31 березня на високогiр'ї Закарпатської області.

Синоптики попередили про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях окремих природних середніх та великих лавин.

Помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримується 30-31 березня — на високогiр'ї Івано-Франківської області.

Погода 31 марта

Нагадаємо, у середу, 29 березня, у столиці зафіксували рекордно потужний вітер. Швидкість вітру сягала 17 м/с (61 км/год).

Також ми писали, що справжня зима та білі сніги повернулась у гори. Карпати наприкінці березня "відчули" низькі градуси температури. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

12:57 ​​​​​​​Стало відомо, куди поділася росіянка, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму"

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:27У ДБР розповіли про причини смерті чотирьох військовослужбовців на Чернігівщині

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

Новина з відео

18:59 У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Актуальне по темі

None 30 Березень 20:57

Гурт "Kalush Orchestra" став амбасадором об’єднаної штурмової бригади Нацполіції: деталі

None 30 Березень 20:38

Притула розповів про кота з Краматорська, який допоміг придбати чотири пікапи для ЗСУ

None 30 Березень 21:01

ГУР перехопили розмову окупанта: без відпустки він перестріляє своїх командирів

None 30 Березень 20:59

У Румунії змінять умови допомоги українцям: на які суми можна розраховувати

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB