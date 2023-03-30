Какой будет погода в Украине 31 марта

По всей территории страны ожидается ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с

Завтра, 31 марта, по всей территории Украины будет облачно, но с прояснениями. В некоторых областях ожидаются осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Подробности

Ночью на крайнем западе страны будет умеренный дождь. В Карпатах, Донецкой и Луганской областях — мокрый снег. Днем в западных, большинстве северных, Винницкой и Одесской областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории Украины — без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1° до 4° мороза, в западных областях 0-5° тепла; днем 7-12°, на востоке страны 3-8° тепла.

Погода в Киевской области

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

по области ночью 0-4° мороза, днем 7-12° тепла;

в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 9-11° тепла.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Синоптики рассказали, что на протяжении 31 марта — 2 апреля на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями на 08:00 30 марта в пределах русел рек и без негативных последствий.

30 марта — 3 апреля будет продолжаться постепенное развитие половодья на Десне и ее притоке Сейм (в пределах страны) с повышениями уровней воды на 1-10 см за сутки, что будет сопровождаться выходом на пойму в створе поста Розлеты и с последующим затоплением поймы и нарушением транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области. На ее притоке реке Снов будет удерживаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. Объявлен второй уровень опасности.

На реке Сейм (в пределах страны) не ожидается затопления поймы в створе поста, однако возможны осложнения сообщения с отдельными селами, которые наблюдались во время зимнего паводка в Нежинском районе Черниговской области. Объявлен первый уровень опасности.

31 марта — 3 апреля, в связи с ожидаемыми осадками, на реках бассейна Западного Буга и в верховье реки Стыр будут продолжаться повышения уровней воды на 0,1-0,5 м. Местами возможен выход воды на пойму и дальнейшее затопление поймы р.Солокия — г.Червоноград. Объявлен первый уровень опасности.

Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах

Значительная снеголавинная опасность третьего уровня ожидается 31 марта на высокогорье Закарпатской области.

Синоптики предупредили о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках отдельных средних и больших лавин.

Умеренная снеголавинная опасность второго уровня удерживается 30-31 марта — на высокогорье Ивано-Франковской области.

Напомним, в среду, 29 марта, в столице зафиксировали рекордно мощный ветер. Скорость ветра достигала 17 м/с (61 км/ч).

Также мы писали, что настоящая зима и белые снега вернулись в горы. Карпаты в конце марта "почувствовали" низкие градусы температуры.