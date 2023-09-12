ДП "Антонов" почало займатися виробництвом безпілотників, — Reuters

Український вантажний літак Ан-225 "Мрія". Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo

Державне підприємство "Антонов" розширює виробництво безпілотників. Воно диверсифікує свій основний бізнес з виробництва вантажних літаків у відповідь на російське вторгнення.

Про це повідомляє Reuters.

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Агентство "Reuters" бачило відповідну презентацію "Укроборонпрому", яка була зроблена у Вашингтоні ще в червні.

"Новий центр безпілотників ДП "Антонов" було відкрито "з метою розширення можливостей виробництва безпілотних систем і надання підтримки приватним виробникам безпілотних систем з точки зору експертизи та послуг", — йдеться в презентації "Укроборонпрому".

Агентство зазначає, що виробництво безпілотників тепер може підтримати радянські аерокосмічні компанії, такі як "Антонов", які втратили великого клієнта в Росії і зазнали значних збитків від атак.

У минулому "Антонов", що входить до складу "Укроборонпрому", розробляв і будував безпілотники, в тому числі модель "Горлиця", але основним напрямком його діяльності вже давно є вантажні літаки. Символічним ударом став знищений на початку війни Ан-225 "Мрія", на той час найбільший у світі вантажний літак, завдяки якому "Антонов" є найбільш відомим.

Людина, яка обізнана з планами "Антонова", розповіла, що хоча виробництво вантажних літаків продовжиться, новий центр безпілотників може краще задовольнити військові потреби України і дати інженерам "Антонова" більше роботи. За її словами, досвід ДП у виробництві вантажних літаків також може бути застосований до безпілотників дальнього радіуса дії, що дасть ЗСУ можливість завдавати удари в глибині РФ.

Новий центр "Антонова" пропонує послуги, включаючи експериментальні аеродинамічні дослідження, створення повнофункціональних тренажерів для навчання операторів БпЛА і розробку стандартів компонентів, згідно з презентацією, в якій перераховано 26 функцій.

Агентство зазначає, що презентація збіглася в часі з реструктуризацією "Укроборонпрому", спрямованою на залучення більшої кількості клієнтів і посилення ролі України в міжнародному оборонному секторі.

"Оборонний сектор дуже скоро стане номером один в Україні", — заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

За його словами, безпілотники є важливою частиною інвестицій в аерокосмічну галузь.

"Ми повинні зосередитися на виробництві більшої кількості зброї та боєприпасів на місцевому рівні", — додав він.

Нагадаємо, па початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили у Гостомелі найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія". Журналісти з видання "Аеровокзал" показали ексклюзивні кадри, який вигляд має літак через півтора року.